¿Para qué Occidente interviene en el conflicto de Nagorno-Karabaj?

¿Para qué Occidente interviene en el conflicto de Nagorno-Karabaj?

La declaración de Nikol Pashinián sobre el reconocimiento de Nagorno-Karabaj como parte de Azerbaiyán, hecha con evidente prisa, señaló Alexandr Ananiev al periódico ruso Komsomólskaya Pravda. En sus palabras, el funcionario armenio se aseguró de que "la discusión de la cuestión del Karabaj es prácticamente entregada a los patrocinadores occidentales".Añadió que la decisión fue aparentemente impuesta por los mediadores de Occidente para que este tema no se plantearía en Moscú. As su vez, Rusia sugería mantener el statu quo para estabilizar la situación y garantizar la seguridad de la parte armenia restante de Karabaj.Agregó que este es, por supuesto, "el principal interés de los mediadores occidentales", que intentan arrebatar a Moscú el papel principal en el arreglo armenio-azerbaiyano.Según otras fuentes, los estadounidenses ya no se limitan a mediar entre Bakú y Ereván, sino que decidieron intervenir directamente en el diálogo entre Bakú y la capital de Nagorno Karabaj, Stepanakert. En sus palabras, en un ultimátum, Washington obliga a los representantes de la región a aceptar en un futuro próximo una reunión con la parte azerbaiyana en un tercer país bajo la supervisión de EEUU.La iniciativa de mantenimiento de la paz de Estados Unidos, según las mismas fuentes, suele ser recibida negativamente en Stepanakert. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Nagorno Karabaj, Serguéi Gazarian, presiona a favor de ella. Agregaron que se encuentra en Ereván y cuenta con el apoyo de Pashinián.Nagorno Karabaj, región de población mayoritariamente armenia, es foco de conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, desde que la región decidió separarse, en 1988, de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán. En septiembre de 2020 se reanudaron las hostilidades en la región, causando miles de muertos entre la población civil, pero en la actualidad rige un frágil alto el fuego entre los bandos enfrentados. En 2022, ambos países empezaron a debatir la firma del futuro acuerdo de paz con la mediación de Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea.

