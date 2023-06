https://sputniknews.lat/20230614/rusia-alerta-que-envio-de-municion-con-uranio-empobrecido-a-kiev-afectara-a-todo-el-mundo-1140553100.html

Rusia alerta que envío de munición con uranio empobrecido a Kiev afectará a todo el mundo

Rusia alerta que envío de munición con uranio empobrecido a Kiev afectará a todo el mundo

SAN PETERSBURGO, RUSIA (Sputnik) — Las consecuencias de la entrega de municiones con uranio empobrecido a Ucrania podría afectar a todo el mundo, declaró en... 14.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-14T14:41+0000

2023-06-14T14:41+0000

2023-06-14T14:41+0000

defensa

uranio empobrecido

maría zajárova

ucrania

📰 suministro de armas a ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🛡️ industria militar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/0e/1140552922_8:68:2512:1476_1920x0_80_0_0_c0fa72e46c00ba4a239b068ef4c3aa1f.jpg

El diario estadounidense The Wall Street Journal comunicó que la Casa Blanca tiene previsto aprobar el suministro de proyectiles de tanques con uranio empobrecido a Ucrania. La portavoz subrayó que el suministro de municiones con uranio empobrecido a Kiev también podría contaminar el grano ucraniano. "Probablemente, esto no es un problema para Estados Unidos. (...) Porque cree que al estar en otro continente, el suministro de las sustancias radiactivas que se utilizarán en las hostilidades no les afectará", agregó. En marzo pasado, el Reino Unido anunció planes para transferir proyectiles con un núcleo de uranio empobrecido a Ucrania, junto con tanques Challenger. El presidente ruso, Vladímir Putin, indicó entonces que Rusia se verá obligada a responder si Occidente empieza a utilizar armas con componente nuclear, mientras el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, calificó los posibles envíos de municiones de uranio empobrecido a Kiev como un paso significativo hacia una mayor escalada del conflicto. El uranio empobrecido es menos peligroso que el mercurio o el arsénico, pero durante la explosión se produce óxido de uranio, que contamina el ambiente y provoca enfermedades graves en las personas. La 26 edición del Foro Económico Internacional se celebra del 14 al 17 de junio. Sputnik actúa este año como socio informativo y agencia fotográfica anfitriona del SPIEF 2023.

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

uranio empobrecido, maría zajárova, ucrania, 📰 suministro de armas a ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🛡️ industria militar