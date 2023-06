https://sputniknews.lat/20230614/rusia-culpa-a-eeuu-de-provocar-una-tragedia-aun-mayor-en-ucrania-con-nuevos-envios-de-armas-1140541345.html

Rusia culpa a EEUU de provocar "una tragedia aún mayor" en Ucrania con nuevos envíos de armas

Rusia culpa a EEUU de provocar "una tragedia aún mayor" en Ucrania con nuevos envíos de armas

El nuevo paquete de ayuda militar de EEUU a Ucrania por valor de 325 millones de dólares muestra que Washington se implica cada vez más en la crisis... 14.06.2023, Sputnik Mundo

Agregó asimismo que EEUU no quiere renunciar a su principal objetivo: infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla."Los políticos estadounidenses necesitan el éxito para justificar un curso irreflexivo en la solución de la cuestión ucraniana, para confirmar la conveniencia del gasto y para demostrar 'éxitos' en la lucha contra Rusia en el período previo a las próximas elecciones presidenciales estadounidenses de 2024", resaltó Antónov.Poco antes, el presidente ruso, Vladímir Putin, también afirmó que Washington se implica cada vez más directamente en el conflicto en torno a Ucrania, provocando una grave crisis de seguridad internacional.El Departamento de Defensa estadounidense informó que el 40 paquete de asistencia militar para Kiev incluye un número no revelado de sistemas antiaéreos Stinger, sistemas de misiles antitanque Javelin y 15 vehículos de combate de infantería Bradley, así como municiones adicionales para sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad como Himars, cartuchos de artillería, armas antitanque, vehículos blindados y otros equipos.Cabe señalar que este es el segundo paquete en el transcurso para Ucrania de la última semana. El 9 de junio, la Administración Biden anunció que prestará más asistencia militar a Kiev por valor de 2.100 millones de dólares y con más municiones para sistemas de defensa antiaérea y aviones no tripulados.Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Moscú asevera que EEUU, y otros países de la OTAN, se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas, que desde mediados de febrero 2022 intensificaron sus ataques contra los civiles de las repúblicas de Donbás.

