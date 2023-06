https://sputniknews.lat/20230615/gustavo-petro-niega-estar-involucrado-en-escandalo-de-exjefa-de-gabinete-1140600754.html

Gustavo Petro niega estar involucrado en escándalo de exjefa de Gabinete

Gustavo Petro niega estar involucrado en escándalo de exjefa de Gabinete

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó desde Alemania las afirmaciones hechas por un testigo anónimo a la revista local Semana... 15.06.2023, Sputnik Mundo

La revista publicó un testimonio anónimo que dice haber hablado con el coronel Óscar Dávila, quien apareció muerto días después, y le habría confesado que el dinero era del presidente. "Son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo. Estas afirmaciones, que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio", añade el mandatario. De acuerdo con el presidente, las afirmaciones solo quieren romper la confianza de la ciudadanía con el Gobierno colombiano y evitar así las profundas reformas que quiere implantar. Petro también hace referencia a la familia Gilinski, propietaria de la revista Semana, mencionando las recientes negociaciones entre ella y el Grupo Empresarial Antioqueño, en el que, según dice, no sacó ningún provecho. La Fiscalía citó a varios involucrados en el escándalo como Sarabia, el exembajador en Venezuela Armando Benedetti y los miembros de la seguridad de Palacio, para responder por las supuestas interceptaciones ilegales realizadas y el presunto uso irregular del polígrafo.

