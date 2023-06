https://sputniknews.lat/20230616/secretario-de-gobernacion-de-mexico-presenta-renuncia-y-va-por-carrera-presidencial-en-mexico-1140647019.html

Secretario de Gobernación presenta renuncia a AMLO y va por carrera presidencial en México

Secretario de Gobernación presenta renuncia a AMLO y va por carrera presidencial en México

Adán Augusto López presentó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su renuncia como secretario de Gobernación, confirmando su participación en... 16.06.2023, Sputnik Mundo

En conferencia de prensa, el mandatario mexicano destacó que esta acción no es por un mal desempeño de su cargo, sino porque conoce a fondo el proyecto encabezado por él de la mano del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).El 13 de junio, Adán Augusto López pidió al presidente mexicano sustituirlo en el cargo, con el fin de formar parte de la contienda electoral."Yo no uso la palabra renuncia, he pedido al presidente que me releve del cargo, seguramente el viernes [16 de junio] por la mañana haré efectiva esa petición de manera formal", dijo a los periodistas el responsable de la política interior al salir de una reunión ampliada de gabinete en el Palacio Nacional, residencia presidencial.El funcionario ocupa el cargo desde agosto de 2021, tras la renuncia de Olga Sánchez Cordero, quien se convirtió en jefa de la bancada oficialista en el Senado durante un año.Su carrera política comenzó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuando también militaba López Obrador en esa tolda, en su natal estado petrolero de Tabasco (sureste).

