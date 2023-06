https://sputniknews.lat/20230617/borrell-visitara-egipto-para-reunirse-con-el-secretario-general-de-la-liga-arabe-1140671832.html

Borrell visitará Egipto para reunirse con el secretario general de la Liga Árabe

BRUSELAS (Sputnik) - El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, visitará Egipto del 17 al 19 de junio para mantener negociaciones con el presidente del... 17.06.2023, Sputnik Mundo

"Esta visita renovará y fortalecerá la asociación UE-Egipto, así como la cooperación de la UE con la Liga Árabe, abordará cuestiones globales y regionales, como la migración, la energía, la lucha contra el terrorismo y la seguridad alimentaria", señalo el organismo ejecutivo de la Unión Europea en un comunicado. Según declararon a Sputnik fuentes diplomáticas en Bruselas, existen serios desacuerdos entre los países árabes y la UE en una serie de cuestiones, principalmente sobre las relaciones con Siria, país contra el que Bruselas impuso sanciones. Además, el mundo árabe no comparte la política de sanciones de la unión de países hacia Rusia. El 7 de mayo, los ministros de Exteriores de la Liga Árabe respaldaron el retorno de Siria, suspendida de la organización en noviembre de 2011, varios meses después del estallido del conflicto armado en el país. Borrell reiteró en rueda de prensa el jueves que Bruselas no comparte la postura de la Liga Árabe sobre Damasco y no tenía intención de restablecer relaciones oficiales con esa nación. Sobre el conflicto en Ucrania, recientemente el general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, llamó al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a no prestar atención a resolver las hostilidades en Kiev por encima del resto de conflictos bélicos en el mundo.El secretario general de la alianza árabe afirmó que tampoco deben olvidarse las crisis humanitarias agudas, "con millones de refugiados", especialmente en la región árabe, en referencia a los conflictos en "Yemen, Siria, Somalia, Sudán"."Hago un llamado a todos ustedes para que hagan caso a las zonas en conflicto de todo el mundo y no permitan que la crisis de Ucrania o cualquier otra esté por encima del resto de enfrentamientos globales", dijo Aboul Gheit en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

