La curiosa estrategia para hallar a Wilson, el perro rescatista perdido en la selva colombiana

Luego de haber participado en la búsqueda de los niños que estuvieron durante 40 días perdidos en la región amazónica colombiana, las labores de rescate se...

américa latina

colombia

rescatistas

perros

amazonía

El pueblo colombiano considera al perro Wilson como un héroe debido a su colaboración en la búsqueda de los cuatro niños que se habían perdido en la selva amazónica del departamento de Caquetá (centro sur), luego de que se estrellara la avioneta en la que viajaban junto con tres adultos, el 1 de mayo pasado.Tras la milagrosa aparición con vida de los menores, el 9 de junio, luego de 40 jornadas de búsqueda, en las que se emplearon aviones, y participaron cuerpos de élite, rescatistas y comunidades indígenas locales, los esfuerzos ahora se centran en encontrar con vida a Wilson, el perro rescatista que, según los propios niños, los acompañó por varios días.Las fuerzas especiales llevan desde el 10 de junio buscando al pastor belga malinois, entrenado en rescate de personas por parte del Ejército de Colombia.Para continuar la labor, los comandos han ideado nuevas tácticas para dar con la localización del can elevado por los colombianos a la figura de héroe. La estrategia desplegada ahora por los uniformados consiste en transitar por el área con ocho perras en celo para atraer con su olor a Wilson, informó el medio local Cambio."Los niños dicen que estuvieron unos días con Wilson, que él ya estaba un poco delgado. (...) Seguramente Wilson intentó volver con su binomio, su compañero [Cristián David] Lara, y se desorientó nuevamente, y más teniendo en cuenta que no había comido ni se había hidratado debidamente", explicó a El Espectador, el general Helder Fernán Giraldo Bonilla.De acuerdo con el comandante, las complejidades del terreno, las condiciones climáticas adversas, la humedad y la falta de alimento y agua pudieron contribuir a la desorientación del can.Los especialistas indican que el can podría estar sufriendo de un "bloqueo psicológico" debido a su condición emocional. "Está huyendo, está buscando comida, entonces es probable que no reaccione ante los llamados de las personas".

colombia

colombia, rescatistas, perros, amazonía