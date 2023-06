https://sputniknews.lat/20230617/militares-de-serbia-y-eeuu-participan-en-los-ejercicios-tacticos-internacionales-platinum-wolf-23-1140674626.html

Militares de Serbia y EEUU participan en los ejercicios tácticos internacionales Platinum Wolf 23

Militares de Serbia y EEUU participan en los ejercicios tácticos internacionales Platinum Wolf 23

En la base Sur, cerca del municipio serbio de Bujanovac, comenzaron los ejercicios tácticos internacionales Platinum Wolf 23 (Lobo de platino 23), en los que... 17.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-17T10:53+0000

2023-06-17T10:53+0000

2023-06-17T10:53+0000

defensa

🛡️ fuerzas armadas

🌍 europa

eeuu

serbia

maniobras

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/11/1140674438_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_fde906cc7c056287bc654f9291e0ffdd.jpg

Las maniobras fueron organizadas por las FFAA serbias y el Mando Europeo de EEUU y continuarán hasta el 27 de junio, a pesar de la anterior moratoria del Gobierno de Serbia sobre cualquier maniobra internacional. El Ministerio de Defensa del país europeo atribuyó la exclusión a la necesidad de "cumplir obligaciones internacionales en relación con la participación del Ejército serbio en operaciones multinacionales", pero destacó que no significa una renuncia a la neutralidad militar y a la equidistancia con las partes en el conflicto ucraniano.El objetivo de los ejercicios, según el mismo ente, es mejorar la interoperabilidad y el entendimiento mutuo de las Fuerzas Armadas de los Estados socios durante la implementación de la operación de apoyo a la paz en el entorno multinacional.Durante las próximas dos semanas, unos 600 oficiales, suboficiales y soldados de Bosnia y Herzegovina, el Reino Unido, Grecia, Italia, Hungría, Rumania, EEUU, Macedonia del Norte, Eslovenia y Serbia practicarán tácticas, técnicas y procedimientos aplicados al participar en operaciones de mantenimiento de la paz, con un enfoque en el uso de armas no letales. Combates en el entorno urbano, la defensa de la base, el control de la concentración masiva y el trabajo en el punto de control forman parte de las actividades clave.Los ejercicios Platinum Wolf, que se implementaron en Serbia desde 2014, tienen el objetivo declarado del aumento de las capacidades para planificar, organizar y realizar maniobras internacionales, así como en las capacidades de las unidades de las FFAA serbias para participar en operaciones multinacionales con el empleo de, entre otras cosas, armas no letales.

eeuu

serbia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ fuerzas armadas, 🌍 europa, eeuu, serbia, maniobras