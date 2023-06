Un espectáculo aéreo casi se convierte en una tragedia en Suiza | Video

https://sputniknews.lat/20230617/un-espectaculo-aereo-casi-se-convierte-en-una-tragedia-en-suiza--video-1140679727.html

Un escalofriante incidente con final feliz tuvo lugar durante un vuelo de la escuadrilla acrobática Patrouille-Suisse en Suiza este 15 de junio. 17.06.2023, Sputnik Mundo

Un grupo de cuatro cazas F-5 realizaba una maniobra en formación cerrada. En algún momento, por una razón desconocida, el piloto del segundo avión del grupo se sale de la formación y desciende bruscamente hacia el tercer caza, amenazando con una colisión fatal de las dos aeronaves, poniendo en peligro igualmente al último miembro de la escuadrilla. El tercer miembro del grupo consigue reaccionar e inicia un descenso rápido hacia abajo. Así pues, solo se vio afectada la parte del morro de su caza, que no representaba una amenaza de destrucción, como en el caso de posibles daños en las alas y el motor. No obstante, el vuelo se realizó sobre una zona poblada, sobre la ciudad de Baar, a orillas del lago de Zug. Al efectuar un descenso brusco, el piloto del tercer caza se acercó peligrosamente a un edificio y estuvo a punto de estrellarse contra él. No obstante, también logró lidiar con este peligro y llevar la aeronave a una altitud segura.En el momento del incidente, los demás miembros de la escuadrilla volaban separados a una distancia segura. También se ha informado de que durante la colisión con el morro del otro avión, al segundo caza se le disparó uno de sus dos paracaídas de frenado. Los fragmentos de cristal que se desprendieron al impactar contra uno de los edificios hirieron levemente a una persona. Las autoridades militares suizas competentes se ocuparán de los detalles del incidente.

