Abramóvich se niega a dar el dinero de la venta del Chelsea FC a Ucrania

Abramóvich sufre sanciones unilaterales del Reino Unido desde el inicio de la operación militar en Ucrania, a causa de las que tuvo que vender el club de fútbol al multimillonario estadounidense Todd Boehly por 3.205 millones de dólares, quedando 2.949 millones tras los costes asociados a la operación.De acuerdo con Abramóvich, la mayor parte del dinero recaudado debe destinarse a las víctimas del conflicto por el lado de Rusia. Sin embargo, los fondos están congelados por la parte británica porque el Gobierno del Reino Unido, así como la Comisión Europea, quieren que el magnate ruso entregue todo el dinero solo a Ucrania y "no aceptarán" que una parte se destine a las víctimas que se encuentran en Rusia, procede del artículo del medio Daily Mail.Al mismo tiempo, el requisito de Londres solo puede cumplirse con el consentimiento de Abramóvich, que no lo ha concedido. Como resultado, los funcionarios británicos se muestran frustrados por el hecho de que se haya ignorado esta condición durante más de un año."Esperábamos que la transferencia se hiciera en el verano pasado, luego esperábamos cambios en enero y ahora esperamos que el dinero empiece a llegar a Ucrania antes de que vuelvan las duras condiciones de invierno a finales del año, pero no hay garantías ahora de que eso suceda", afirmó al diario británico una fuente con conocimiento de la situación.Por el momento, los fondos siguen congelados en una cuenta bancaria de Fordstam, una empresa controlada por Abramóvich.El 25 de mayo de 2022, el Gobierno del Reino Unido y la Premier League inglesa autorizaron la venta del Chelsea al consorcio liderado por el empresario estadounidense Todd Boehly.El magnate ruso había adquirido el Chelsea en 2003. El club desde entonces alcanzó el título de campeón de Inglaterra en cinco ocasiones. A principios de marzo, Abramóvich anunció que había puesto al club en venta debido a las sanciones aprobadas en su contra con motivo de la crisis en Ucrania.

