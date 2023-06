https://sputniknews.lat/20230618/gotas-nasales-podrian-revolucionar-la-rehabilitacion-de-los-afectados-por-un-ictus-1140702175.html

Gotas nasales podrían revolucionar la rehabilitación de los afectados por un ictus

2023-06-18T15:57+0000

2023-06-18T15:57+0000

2023-06-18T15:57+0000

ciencia

💗 salud

sociedad

suecia

🌍 europa

ictus

medicina

enfermedad

La molécula clave de las gotas es el péptido del complemento (una cadena de aminoácidos) C3a, que desempeña un papel importante en el sistema inmunitario del organismo, así como en el desarrollo y la plasticidad del cerebro.Lo más importante es que el tratamiento no se aplica de inmediato, sino que se inicia siete días después del ictus. Esto significa que quienes no puedan recibir asistencia inmediatamente después del infarto cerebral podrían seguir protegidos contra los peores efectos de la enfermedad.En su experimento, los científicos provocaron a ratones un ictus isquémico artificial, el tipo de derrame cerebral más común que existe. Al cabo de una semana, las gotas nasales ayudaron a los ratones a recuperar la función motora más rápida y completamente, en comparación con un grupo placebo.Según el informe, publicado en The Journal of Clinical Investigation, las resonancias magnéticas revelaron que el péptido ayudó a aumentar el número de conexiones entre las células nerviosas del cerebro de los ratones.Se estima que cada año, unos 7,6 millones de personas sufren un ictus isquémico y más de la mitad desarrollan algún tipo de discapacidad física o mental como consecuencia: pérdida del movimiento voluntario de un brazo o una pierna, alteraciones del habla o problemas de depresión y ansiedad.Las gotas para la nariz con el péptido C3a, según los investigadores, podrían marcar una enorme diferencia en estas cifras. No obstante, como explican los científicos, "primero tendremos que asegurarnos de que el tratamiento es viable tanto en humanos como en ratones"."Nuestra ambición es desarrollar un método que pueda utilizarse en la práctica clínica, pero para ello, y sobre todo para poder llevar a cabo los ensayos clínicos necesarios, necesitamos asociarnos con la industria farmacéutica", resumió Pekna.

suecia

