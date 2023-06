Hay al menos 11 muertos en Brasil por el paso de un ciclón extratropical | Fotos, video

https://sputniknews.lat/20230618/hay-al-menos-11-muertos-en-brasil-por-el-paso-de-un-ciclon-extratropical--fotos-video-1140689534.html

Hay al menos 11 muertos en Brasil por el paso de un ciclón extratropical

Las fuertes inundaciones y los deslizamientos de tierra comenzaron el viernes 16 de junio en gran parte de Rio Grande do Sul, tras las lluvias torrenciales provocadas por el ciclón extratropical. La Defensa Civil precisó que hasta el momento suman alrededor de 20 los desaparecidos en Caraá y Tres Forquilhas. Más de 2.300 personas perdieron sus viviendas en 41 municipios. Un apagón, además, que se produjo en la región afecta a más de 120.000 hogares y empresas. El gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, señaló que la prioridad es hallar a las personas desaparecidas y el rescate de quienes permanecen aisladas debido a las fuertes lluvias ininterrumpidas que han aquejado a la región. Para el rescate de los afectados se han desplegado elementos militares y el Gobierno de Rio Grande do Sul declaró estado de emergencia ante el panorama climatológico.

