"Andan de mal humor los de la derecha": AMLO responde a críticas del cantante Francisco Céspedes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a las críticas del cantante cubano Francisco Céspedes y pidió que se respete su opinión. 19.06.2023, Sputnik Mundo

El fin de semana, al terminar un concierto en la ciudad de Hermosillo, capital del norteño estado de Sonora, el intérprete de Esta vida loca dijo que le "caía muy mal" López Obrador por invitar al país al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, quien visitó México por última vez en febrero de este 2023, ocasión en la que el Gobierno mexicano le otorgó la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca. "Ojalá se muera", afirmó el también compositor de ¿Dónde está la vida?.Ante ello, el presidente mexicano aseguró que no le desea el mal y no siente ningún agravio contra su persona."Les pido a todos que se respete su punto de vista, aun cuando sea extremo. Lo he dicho muchas veces: no soy partidario de la ley del talión. No, yo estoy más a favor de lo que se escribió desde antes, en el Nuevo Testamento y entender que andan de mal humor los de la derecha en México y todo el mundo. La derecha anda corajuda. Nosotros andamos felices; feliz, feliz, feliz. Hay que entender esa circunstancia", afirmó en conferencia de prensa.El 18 de junio, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, quien es esposa del mandatario latinoamericano, criticó a Céspedes."México te ha dado todo, no lo olvides amigo. Pobre de ti, no te deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies", escribió en sus redes sociales.Durante su mandato, el presidente mexicano ha estrechado la relación bilateral con La Habana, especialmente en las áreas de cooperación comercial, científica y cultural, pero también alineándose políticamente con el Gobierno cubano.AMLO y Díaz-Canel no solo mantuvieron cinco encuentros presenciales en lo que va del sexenio del mexicano, sino que López Obrador incluso decidió no acudir a la Cumbre de las Américas, organizada por el presidente estadounidense Joe Biden y realizada en Los Ángeles en el 2022, en protesta por la exclusión del líder cubano de la reunión.

