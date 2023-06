https://sputniknews.lat/20230619/bolivia-rechaza-propuesta-del-expresidente-goni-de-retornar-a-la-republica-1140729629.html

Bolivia rechaza propuesta del expresidente Goni de retornar a la República

SANTA CRUZ, BOLIVIA (Sputnik) — El Gobierno boliviano rechazó la propuesta del expresidente Gonzalo Sanchez de Lozada, más conocido como Goni, de volver a la... 19.06.2023, Sputnik Mundo

"Es una propuesta retrógrada que no contribuye de ninguna manera a los grandes avances que tuvo y tiene el país, porque la construcción del Estado Plurinacional no solamente es un cambio de denominación, sino que es el reconocimiento de todos los bolivianos en la diversidad cultural, religiosa, política y económica", comentó Pary, en contacto con canal estatal Bolivia TV. Goni reapareció el domingo con el planteamiento de reformar la Constitución Política del Estado para la creación de la figura de un primer ministro y el retorno de la República con un gobierno con sede en la ciudad de Sucre. Actualmente, el exmandatario se encuentra en Estados Unidos desde 2003, cuando se retiró asediado por las manifestaciones en la denominada Guerra del Gas y la rebelión policial. El planteamiento de Sanchez de Lozada también recibió el repudio del presidente Luis Arce, quien consideró el domingo que volver a la República significa "privilegios para unos cuantos y que la democracia quede mutilada". "20 años de silencio indolente no lo hacen inocente. Reaparece Goni, prófugo de la justicia boliviana, teniendo pendiente una deuda con nuestro Estado por la MASACRE de aquel OCTUBRE NEGRO de 2003 que aún vive en la memoria de millones de bolivianas y bolivianos", expresó. Las víctimas de la Guerra del Gas, cuando Goni intentó exportar gas a Estados Unidos por Chile, pese a la oposición de la población, siguen un proceso civil en la justicia estadounidense para que indemnice a las familias. La justicia boliviana ha pedido en reiteradas oportunidades a Estados Unidos que extradite a Goni a Bolivia para que rinda cuentas por las decenas de muertes en 2003.

