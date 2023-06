https://sputniknews.lat/20230619/defensa-rusa-eeuu-pretende-utilizar-drones-para-atacar-con-mosquitos-infectados-1140711984.html

Defensa rusa: EEUU pretende utilizar drones para atacar con mosquitos infectados

Defensa rusa: EEUU pretende utilizar drones para atacar con mosquitos infectados

Ya se han obtenido cultivos de mosquitos infectados con el virus de la hepatitis B, declaró el jefe de las tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica... 19.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-19T10:15+0000

2023-06-19T10:15+0000

2023-06-19T10:15+0000

internacional

eeuu

jersón

ucrania

🌍 europa

armas biológicas

mosquitos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/13/1140712111_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_64af40d9d22387cda5dba0bce5ba7bc7.jpg

"El Pentágono intenta obtener poblaciones de vectores cuyos agentes patógenos que no se propagan en el medio natural, como el ébola, la hepatitis B, el sida y el síndrome respiratorio agudo", declaró Kirílov en la sesión informativa.De acuerdo con sus palabras, EEUU planea utilizar vehículos aéreos no tripulados para transportar mosquitos infectados para alcanzar así áreas remotas que están fuera de su alcance. Ya existe una patente de un dron diseñado para propagar mosquitos infectados por el aire. Este dispositivo debe llevar un contenedor de insectos a una zona determinada y liberarlos, informó Kirílov."Cuando pican, los mosquitos son capaces de infectar a los soldados con una infección peligrosa, como la malaria. La descripción de la patente subraya que un soldado infectado es incapaz de realizar las tareas de combate que le han sido asignadas y señala que '(...)tal forma de infectar militarmente al enemigo tendría un efecto significativo (...)'", añadió.Asimismo, el jefe de las tropas rusas de RCBD subrayó que la destrucción de central de Kajovka, proyectada por Kiev, que ha inundado las zonas de la provincia de Jersón, es capaz de formar focos de nuevas enfermedades, incluso la de fiebre del Nilo Occidental transmitida por mosquitos.Al mismo tiempo, EEUU carece de la supervisión adecuada de los laboratorios privados que manipulan patógenos de alto riesgo. "Cabe destacar, solo el 40% de los laboratorios con este nivel de bioaislamiento son de propiedad estatal. Prácticamente, no hay control de los laboratorios privados, aunque realicen investigaciones con agentes patógenos altamente peligrosos", indicó Kirílov.Los proyectos de armas biológicas del Pentágono en todo el mundo le dan acceso a potenciales agentes de armas biológicas, hizo hincapié el jefe de las tropas rusas de RCBD. El riesgo "inaceptablemente alto" de accidentes en los laboratorios biológicos estadounidenses es una de las razones de su traslado a terceros países, incluida Ucrania. Anteriormente, Kirílov había llamado la atención sobre la muerte masiva de aves en la Reserva Natural de Askania Nova, en la región de Jersón, debida al incumplimiento de los requisitos de bioseguridad."Esto explica el empeoramiento de la situación epidémica en sus localidades [de terceros países], la aparición de enfermedades y sus vectores poco habituales en estas regiones", declaró Kirílov a la prensa.La incidencia de la gripe aviar ha aumentado considerablemente en Rusia debido a la migración de aves infectadas desde Ucrania, subrayó. "Como consecuencia de la migración de aves migratorias infectadas por la gripe desde el territorio de Ucrania, la tasa de incidencia en Rusia ha aumentado significativamente", comunicó.No obstante, debido a la creciente preocupación mundial, se ve obligada a cambiar de táctica a la hora de organizar trabajos de "doble uso" en el campo de la biología. Sin embargo, añadió que Londres declaró sus propios intereses en el campo biológico, adoptando una estrategia nacional de bioseguridad el 12 de junio, apoyando la actividad de EEUU."Estados Unidos, con el apoyo de sus aliados, está llevando a cabo investigaciones militares-biológicas a gran escala destinadas a encontrar métodos eficaces de utilización de agentes de enfermedades infecciosas. La puesta en práctica de tales planes permite formar focos artificiales de enfermedades infecciosas especialmente peligrosas. Consideramos que se trata de un argumento más a favor de una investigación internacional sobre las actividades militares y biológicas de EEUU", subrayó Kirílov.

https://sputniknews.lat/20230526/defensa-rusa-eeuu-desarrolla-armas-biologicas-en-ucrania-1139878854.html

https://sputniknews.lat/20230505/defensa-rusa-eeuu-recluta-a-especialistas-con-experiencia-en-armas-de-destruccion-masiva-en-ucrania-1139077854.html

eeuu

jersón

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, jersón, ucrania, 🌍 europa, armas biológicas, mosquitos