https://sputniknews.lat/20230619/el-argentino-diego-cocca-es-destituido-como-tecnico-de-la-seleccion-mexicana-de-futbol-1140730112.html

El argentino Diego Cocca es destituido como técnico de la selección mexicana de fútbol

El argentino Diego Cocca es destituido como técnico de la selección mexicana de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El entrenador argentino Diego Cocca fue destituido del cargo de director técnico de la selección nacional de fútbol de México... 19.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-19T17:43+0000

2023-06-19T17:43+0000

2023-06-19T18:37+0000

américa latina

⚽ deportes

méxico

fútbol

argentina

federación mexicana de fútbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/13/1140730183_0:0:3057:1719_1920x0_80_0_0_f24886dc96fc3c317e035dd7f37c15af.jpg

"He tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Cocca y los integrantes de su cuerpo técnico (…), a 35 meses y medio del arranque de la Copa del Mundo en nuestra casa, tomé la decisión de nombrar a Jaime Lozano, como director técnico interino para que haga frente [a la] Copa de Oro de la Concacaf", que arranca el 25 de junio próximo, afirmó Juan Carlos Rodríguez, Comisionado de la FMF, en un mensaje difundido en la cuenta de Twitter de la organización. Por su parte, Lozano estuvo al frente de la competencia olímpica de Tokio 2021 y aceptó dirigir al equipo tricolor hasta el final del próximo torneo, mientras se define quien será el nuevo director técnico para el Mundial 2026.El comisionado hizo el anuncio a través de las plataformas digitales de la FMF, a menos de un mes de tomar el cargo, con la promesa de buscar "un nuevo futuro para el fútbol mexicano".Rodríguez cuestionó las "decisiones de planeación logística y funcionamiento y falta de liderazgo en muchos niveles" que ha encontrado la conducción del representativo nacional de fútbol.El directivo asegura que en ese partido, el equipo mexicano renunció a ganar desde el primer momento, cuando se perdió no solo el encuentro, sino "la capacidad de reacción, el liderazgo dentro y fuera del campo, el control emocional y el sentido de portar con profesionalismo una camiseta" que representa al país.La nueva directiva de la FMF no permitirá que las decisiones en conducción del tricolor "sigan arrastrando malas costumbres", enfatizó.Cocca asumió el cargo en febrero pasado, dos meses después de que el también argentino Gerardo 'Tata' Martino renunció al cargo, tras la eliminación de México en la Copa del Mundo de Catar 2022, en la que se enfrentó con Argentina, Polonia y Arabia Saudita y quedó eliminado en la primera ronda.El Mundial del 2026 se celebrará en forma simultánea en tres países norteamericanos: México, EEUU y Canadá.

https://sputniknews.lat/20230518/futgital-torneo-de-mini-futbol-mixto-que-mezcla-lo-digital-y-lo-real-1139606850.html

méxico

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, méxico, fútbol, argentina, federación mexicana de fútbol