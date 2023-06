https://sputniknews.lat/20230619/el-lanzamiento-fallido-norcoreano-puede-proporcionar-informacion-valiosa-sobre-sus-misiles-1140716226.html

El lanzamiento fallido norcoreano puede proporcionar "información valiosa" sobre sus misiles

El lanzamiento fallido norcoreano puede proporcionar "información valiosa" sobre sus misiles

A finales de la semana pasada, Corea del Sur recuperó lo que se cree que constituye una parte de un cohete usado por Pyongyang durante un intento fallido de... 19.06.2023, Sputnik Mundo

La recuperación en Seúl de grandes secciones del cohete que se estrelló en el mar cuando intentaba poner en órbita un satélite espía norcoreano el mes pasado puede proporcionar "un tesoro de información" sobre el programa de misiles de Pyongyang, según han declarado analistas a Bloomberg.El ingeniero aeroespacial alemán, Markus Schiller, argumentó que "cualquiera con acceso a esa pieza de cohete y un buen conocimiento de los cohetes debería ser capaz de deducir todos los datos técnicos, los datos de rendimiento y las capacidades de fabricación de los norcoreanos a partir de ese hardware".Por su parte, el analista militar, Joseph Dempsey, afirmó que las piezas recuperadas mostradas por Corea del Sur y las imágenes del cohete facilitadas por Pyongyang refuerzan los indicios de que se ha recuperado la segunda etapa del mismo. "El elemento más significativo que Corea del Sur podría extraer de esta sección es el motor. Si se recupera, podría indicar los orígenes de su diseño", añadió.El experto estadounidense en no proliferación, David Schmerler, sugirió que la recuperación por Seúl de las secciones del cohete ayudaría a averiguar qué materiales se emplearon en su construcción, incluyendo posiblemente piezas extranjeras. Por su parte, Soo Kim, exanalista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), declaró que el lanzamiento fallido del satélite no impedirá que Pyongyang siga adelante con su programa de misiles y satélites.Las declaraciones se producen unos días después de que el Estado Mayor Conjunto surcoreano anunciara que había recuperado lo que cree que es el propulsor de la segunda etapa del vehículo de lanzamiento espacial norcoreano Chollima Tipo 1. El Ejército surcoreano difundió fotos de los supuestos restos del cohete norcoreano y los describió como de 2,5 metros de diámetro y 12 metros de largo. Los análisis preliminares llevan a las autoridades surcoreanas a creer que el motor, el cilindro de combustible y el cilindro oxidante del cohete podrían estar aún intactos.El 31 de mayo, Corea del Norte intentó lanzar su primer satélite militar, que, de acuerdo con él, serviría para vigilar los movimientos militares de EEUU y Corea del Sur en la zona. El lanzamiento fracasó al no encenderse el propulsor de la segunda etapa del cohete, que cayó posteriormente al mar Amarillo.

