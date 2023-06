https://sputniknews.lat/20230619/el-presidente-de-bolivia-presenta-ley-para-erradicar-la-corrupcion-en-su-gestion-1140726438.html

El presidente de Bolivia presenta ley para erradicar la corrupción en su gestión

El presidente de Bolivia presenta ley para erradicar la corrupción en su gestión

SANTA CRUZ, BOLIVIA (Sputnik) — El Gobierno boliviano presentó un proyecto de ley de prevención y lucha contra la corrupción ante la Asamblea Legislativa... 19.06.2023, Sputnik Mundo

"El órgano Ejecutivo ha trabajado este proyecto de Ley para que sea discutido en la Asamblea Legislativa. Tiene el objetivo de llevar adelante este sistema de gestión de riesgo de prevención y, por otra parte, continuar la lucha contra el flagelo de la corrupción", afirmó el mandatario en conferencia en La Paz. La gestión de Arce se vio empañada en mayo por los presuntos hechos de corrupción de su entonces ministro de Medio Ambiente, Juan Santos Cruz, quien fue acusado por cobros de sobornos, mediante terceras personas, a empresas para la adjudicación de obras, y que actualmente está detenido preventivamente. El proyecto de ley, de ocho artículos, tiene como principal característica la digitalización de los procesos y las contrataciones estatales, de acuerdo con estándares internacionales, lo que garantiza mayor transparencia. "No solamente hay que castigar cuando se descubre algo, que eso esté en manos de la justicia, y algunos de estos casos no llegan a feliz término para la sociedad. Lo que sí estamos haciendo con esta medida es, no solamente permitir la interoperabilidad de varios sistemas de información, sino tomar medidas de prevención y transparencia", explicó. Bolivia se ubicó entre los ocho países más corruptos de América Latina en 2022, de acuerdo con Transparencia Internacional. El país sudamericano ocupó el puesto 126 entre 180 naciones y, a su vez, acumuló una puntuación de 31 sobre 100 (crítico), de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).

