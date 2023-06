https://sputniknews.lat/20230619/grossi-agradece-a-rusia-la-hospitalidad-durante-su-visita-a-la-planta-de-zaporozhie-1140724134.html

Grossi agradece a Rusia la hospitalidad durante su visita a la planta de Zaporozhie

Grossi agradece a Rusia la hospitalidad durante su visita a la planta de Zaporozhie

MOSCÚ (Sputnik) — El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, agradeció a la parte rusa por el hospitalario trato... 19.06.2023, Sputnik Mundo

"Grossi agradeció mucho a la parte rusa por la hospitalidad y la excelente preparación de su visita. Le mostraron todo lo que él quiso ver. Al conocer la situación in situ, él constató, en particular en el espacio público, que la situación está controlada, que la administración de la planta actuó de modo muy profesional tras la destrucción de la presa de la central de Kajovka", afirmó. De acuerdo con Uliánov, Grossi llegó a la conclusión de que en la planta de Zaporozhie no hay peligro para la seguridad nuclear y que tal peligro no se vislumbra, que las reservas de agua son suficientes, que la administración y el personal hacen todo para hacerlas aún más seguras y duraderas. Una parte de la presa de Kajovka, en el curso bajo del río Dniéper, sufrió graves daños estructurales la madrugada del 6 de junio debido a una agresión de los servicios ucranianos, algo que Moscú consideró como un acto terrorista. Los destrozos provocaron una descarga descontrolada de agua desde el embalse de Kajovka e inundaciones en ambos lados del río, controlados respectivamente por las tropas de Rusia y Ucrania.La central hidroeléctrica de Kajovka completa al sur una cascada de seis represas a lo largo del río Dniéper. Construida en la década de 1950, la presa se encuentra cerca de la ciudad de Nóvaya Kajovka, en un territorio bajo control de las autoridades rusas y perteneciente a la provincia de Jersón, que se incorporó democráticamente a la nación euroasiática a finales de septiembre de 2022.

