Hallan el sistema hidráulico más antiguo de su tipo a lo largo del Nilo

Los 'espigones' de los ríos son estructuras rígidas, colocadas perpendiculares a una orilla o banco, que los humanos todavía usan hasta el día de hoy para manipular el flujo de agua y limo. Antes se creía que los espigones en el río Amarillo de China eran los más antiguos del mundo, pero los investigadores encontraron evidencia de que los nubios usaban espigones 2.500 años antes de que los agricultores en China lo hicieran. Utilizando datos satelitales, investigaciones locales y estudios previos, el equipo reveló cientos de espigones que aún se encuentran en el país del noreste de África hasta el día de hoy.Su forma, orientación y tamaño dicen mucho sobre sus posibles propósitos. Los arqueólogos sospechan que se utilizaron para atrapar limo fértil, regar la tierra, limitar la erosión de los bancos, defenderse de las inundaciones estacionales, crear piscinas de pesca óptimas o evitar que los vientos de arena sofoquen los cultivos.Algunos están enterrados bajo las aguas del río, mientras que otros se encuentran en antiguos lechos acuosos que se secaron hace mucho tiempo.El sistema es tan efectivo que en realidad todavía lo emplean los lugareños, aunque no en los mismos sitios. Los cambios climáticos en los últimos tres milenios han alterado significativamente el flujo del Nilo en esta región.Agregó que esta tecnología hidráulica, muy duradera, desempeñó un papel crucial para permitir a las comunidades cultivar alimentos y prosperar en los desafiantes paisajes de Nubia durante más de 3.000 años.Se sabe que los antiguos humanos que vivían a lo largo del río Nilo construyeron canales y puertos durante miles de años, pero los espigones nunca se han fechado de forma independiente, indican Dalton y sus colegas. Se asumió que la práctica de instalar espigones fluviales a lo largo del río era moderna y databa de principios del siglo XIX, sin embargo también existen otros espigones de apariencia más antigua.Desafortunadamente, los espigones encontrados cerca de sitios arqueológicos de Nubia a menudo están sumergidos en canales activos, lo que significa que no se pueden fechar adecuadamente. Pese a ello, los que existen en el lecho seco del río, cerca de una antigua ciudad amurallada conocida como Amara Occidental, tienen una antigüedad de entre 3.000 y 3.300 años.Los que crean un lecho rocoso grueso probablemente se usaron para detener el agua o atrapar el limo fértil del Nilo, reduciendo la necesidad de riego. Mientras que aquellos que están erguidos en una línea podrían haber sido empleados para bloquear el viento arenoso o llevar a los peces a una piscina tranquila.Los investigadores consideran que las estructuras fueron construidas para sostener grandes comunidades en una región donde el flujo del Nilo no era tan fuerte o consistente, como más al norte, en Egipto.En general, los espigones habrían hecho posible el asentamiento en la región, especialmente si el flujo del río estaba disminuyendo, como indican los registros climáticos."Estos monumentales espigones fluviales ayudaban a conectar a la gente del antiguo Egipto y Nubia, facilitando el movimiento a larga distancia de recursos, ejércitos, personas e ideas a lo largo y ancho del Nilo", resumió Dalton.

