https://sputniknews.lat/20230619/stoltenberg-admite-agotamiento-de-las-reservas-de-armas-de-alemania-y-muchos-paises-de-la-otan-1140737692.html

Stoltenberg admite "agotamiento" de las reservas de armas de Alemania y "muchos países" de la OTAN

Stoltenberg admite "agotamiento" de las reservas de armas de Alemania y "muchos países" de la OTAN

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, hizo esta declaración en Berlín, en el marco del fracaso de... 19.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-19T23:05+0000

2023-06-19T23:05+0000

2023-06-19T23:05+0000

internacional

alemania

jens stoltenberg

otan

kiev

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

📰 ampliación de la otan

olaf scholz

berlín

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/0e/1135757082_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0bb94f368803aeb60063ae5fc5ff83c.jpg

Hablando ante funcionarios y empresarios de alto nivel de Alemania y Europa, durante un acto por el Día de la Industria, el titular de la OTAN compartió una sombría evaluación de las capacidad militares tanto del país anfitrión como de los miembros de la organización que lidera, tras casi año y medio de que la alianza apoye con armamento a Ucrania."Necesitamos una industria de defensa más robusta (...) Nuestras reservas de armas y municiones están agotadas y deben reponerse, no solo en Alemania, sino en muchos países de la OTAN", reconoció Stoltenberg.Los dichos del funcionario noruego indican una realidad que ha sido señalada por numerosos especialistas de seguridad y políticos que se han opuesto a la escalada bélica de Kiev financiada por EEUU y sus socios de la OTAN: mantener un envío regular de grandes cantidad de armas a Ucrania, como lo han estado haciendo numerosos países de Occidente, no solo representa un gasto millonario para los contribuyentes, sino que pone a los gobiernos al borde del desabasto propio en términos de material bélico de defensa.Por eso, Stoltenberg dijo en el encuentro, que reunió no solo a políticos alemanes sino también a empresarios vinculados a la poderosa industria armamentista, que era necesario "aumentar la producción y asegurar las cadenas de suministro" en la industria de defensa.Irónicamente, el máximo jefe de la OTAN dijo durante su alocución que continuar apoyando militarmente a Ucrania tenía como objetivo "no provocar un conflicto, sino preservar la paz y proteger nuestra prosperidad".Unas horas antes, durante su encuentro con el canciller alemán, Olaf Scholz, Stoltenberg había echado agua fría a los deseos de Kiev de ingresar oficialmente como miembro a la OTAN en la próxima cumbre que realizará la alianza en julio, en la ciudad lituana de Vilnius."No vamos a debatir sobre esa posibilidad", dijo Stoltenberg tajantemente en conferencia de prensa junto a Scholz.

https://sputniknews.lat/20230618/lavrov-la-decision-de-alemania-de-reconocer-a-rusia-como-principal-amenaza-va-contra-la-logica-1140698834.html

https://sputniknews.lat/20230617/ayuda-a-ucrania-ahorca-a-alemania-ministro-de-finanzas-no-ve-margen-para-pagos-adicionales-a-la-ue--1140686608.html

alemania

kiev

ucrania

berlín

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

alemania, jens stoltenberg, otan, kiev, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 📰 ampliación de la otan, olaf scholz, berlín