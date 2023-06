https://sputniknews.lat/20230620/apple-intenta-registrar-como-su-marca-imagenes-de-manzanas-reales-1140763851.html

Apple intenta registrar como su marca imágenes de manzanas reales

Apple intenta registrar como su marca imágenes de manzanas reales

La empresa estadounidense Apple quiere obtener derechos exclusivos sobre las manzanas reales y conseguir una marca comercial de imágenes de las frutas...

En 2017, Apple presentó una solicitud ante el Instituto Federal Suizo de la Propiedad Intelectual (IPI), reclamando todos los derechos sobre una imagen realista en blanco y negro de la variedad de manzana Granny Smith. Apple enumeró una enorme lista de usos para el logotipo, principalmente en electrónica, productos digitales y hardware. En 2022, el IPI accedió parcialmente a los deseos de Apple, registrando el derecho en algunas categorías de productos, pero declarando que las imágenes de manzanas podían ser utilizadas por cualquiera. Apple presentó luego una apelación. No obstante, las empresas que no pertenecen al sector de la electrónica también pueden verse afectadas. Por ejemplo, la Fruit Union Suisse, que representa a los agricultores de Suiza desde hace 111 años, tuvo un logotipo con una manzana roja y una cruz suiza blanca durante gran parte de su historia.La organización de agricultores teme que Apple la despoje de su simbolismo familiar.No obstante, la Fruit Union Suisse puede enfrentarse a la posibilidad de modificar su logotipo si Apple consigue garantizar los derechos de propiedad intelectual de todas las representaciones de manzanas en general, no solo de la icónica manzana mordida asociada a su logotipo.Asimismo, desde la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) subrayaron que Apple ha hecho peticiones similares a docenas de reguladores de todo el mundo y ha tenido éxito en Japón, Turquía, Israel y Armenia.En los últimos años, Apple ha presionado a organizaciones y personas que operan en categorías muy diversas. Por ejemplo, organizó la persecución de una aplicación de cocina con el logotipo de una pera. En 2010, en Suiza, Apple obligó a una cooperativa de tiendas de comestibles a firmar un acuerdo previo al juicio en el que la empresa suiza se comprometía a no añadir nunca una marca de mordisco a su logotipo de manzana. Aunque hoy Apple solo reclama derechos sobre la imagen en blanco y negro de la manzana, a los abogados les preocupa que en el futuro intente ampliar el alcance de sus derechos y algunos documentos muestren logotipos de colores en blanco y negro.

