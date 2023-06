"Bien dicho": Musk apoya la idea de que EEUU enfrentará en Ucrania una derrota similar a Afganistán

https://sputniknews.lat/20230620/bien-dicho-musk-apoya-la-idea-de-que-eeuu-enfrentara-en-ucrania-una-derrota-similar-a-afganistan-1140749556.html

"Bien dicho", así el magnate estadounidense, Elon Musk, reaccionó en Twitter a un artículo del empresario sudafricano, David Sacks, donde asegura que... 20.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-20T11:02+0000

2023-06-20T11:02+0000

2023-06-20T11:02+0000

David Sacks comparó el conflicto en Ucrania con la guerra en Afganistán, cuando "se aseguró a la opinión pública estadounidense" durante dos décadas que Washington ganaba la partida en el país centroasiático. En sus palabras, EEUU se acerca a un resultado similar en Donbás.Agregó que "es mucho más probable que el conflicto llegue a un punto muerto o que Rusia gane territorio adicional y venza". De acuerdo con Sacks, cada día está más claro que "la contraofensiva ucraniana no está logrando ninguno de sus objetivos declarados originalmente". El empresario recordó también las negociaciones de Estambul, cuando Moscú y Kiev estuvieron a punto de poner fin al conflicto, pero no se llegó a un acuerdo "debido a la injerencia occidental".El 9 de junio, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció que había comenzado la ofensiva ucraniana, como lo demuestra el uso de las reservas estratégicas. El mandatario indicó que Kiev no consiguió sus objetivos en ningún momento gracias al valor de los militares rusos, la calidad de equipos, especialmente modernos, y a la correcta organización del Ejército.En enero, Musk reconoció que existen muchos riesgos para Ucrania si el conflicto con Rusia cobra mayores dimensiones bélicas y geopolíticas. Ese texto fue a su vez replicado en Twitter por David Sacks, quien también considera que un involucramiento de Washington de estas dimensiones "parece increíblemente arriesgado".A principios de octubre del 2022, el fundador de Tesla lanzó una encuesta en Twitter sobre un hipotético acuerdo de paz entre Moscú y Kiev, que incluiría, entre otras condiciones, la neutralidad de Ucrania y referendos sobre la adhesión a Rusia, supervisados por la ONU, en las repúblicas populares de Donetsk, Lugansk y las regiones de Jersón y Zaporozhie. También puso en duda la victoria de Ucrania, al recordar que su población es tres veces menor que la rusa, e instó a apoyar las iniciativas de paz entre los dos Estados.Después de las declaraciones de Musk sobre el conflicto en Ucrania, el controvertido sitio web ucraniano Mirotvorets añadido al magnate a su lista, señalando que el empresario supuestamente "ha contribuido a la propaganda rusa en más de una ocasión". No obstante, su perfil estuvo en el sitio web durante 15 minutos, tras los cuales fue eliminado.

2023

Noticias

elon musk, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, eeuu, 🛡️ zonas de conflicto