https://sputniknews.lat/20230620/bolivia-reitera-pedido-de-extradicion-a-eeuu-del-expresidente-goni-1140764138.html

Bolivia reitera pedido de extradición a EEUU del expresidente Goni

Bolivia reitera pedido de extradición a EEUU del expresidente Goni

SANTA CRUZ, BOLIVIA (Sputnik) — Bolivia reitera su pedido a EEUU de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997; 2002-2003), más conocido... 20.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-20T16:51+0000

2023-06-20T16:51+0000

2023-06-20T16:51+0000

américa latina

bolivia

eeuu

gonzalo sánchez de lozada

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/14/1140763963_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a3ea2d8aef5120f17f65a076ac311e9f.jpg

Sánchez de Lozada reapareció el 18 de junio, tras un silencio de casi 20 años, con el planteamiento de reformar la Constitución Política del Estado para la creación de la figura de un primer ministro y el retorno a la República, en lugar del Estado Plurinacional impulsado por el expresidente Evo Morales (2006-2019), mediante una reforma constitucional, reportó la prensa local. Actualmente, el exmandatario, de ideas neoliberales, se encuentra refugiado en EEUU desde 2003, cuando huyó asediado por las manifestaciones y la rebelión policial en la denominada Guerra del Gas. "Sánchez de Lozada huyó de nuestro país el 17 de octubre del 2003, cuando la movilización popular se mostraba incontenible. Porque la población se expresa en sentido de que no podía tener un presidente masacrador, aunque haya sido elegido en las urnas", dijo. El diplomático boliviano recordó que Sanchez de Lozada es responsable de las muertes de al menos 60 personas por la represión militar que ordenó, cuando la población se opuso al proyecto gubernamental de exportar gas por puertos chilenos a Estados Unidos, en 2003. Mayta también recordó que Goni no pudo ser juzgado en Bolivia, porque la legislación nacional no permitía un juicio en ausencia del acusado, quien estaba en Estados Unidos. Los familiares de las víctimas de la Guerra del Gas siguen un proceso civil en la justicia estadounidense, con una primera sentencia contra Sánchez de Lozada en 2021, para que indemnice a las familias. Bolivia y Estados Unidos tienen vigente un tratado bilateral de extradición, que no se cumple en el caso de Goni, en criterio de autoridades bolivianas, porque cuenta con protección política.

https://sputniknews.lat/20230302/bolivia-a-20-anos-de-su-tragedia-del-febrero-negro-1136339304.html

bolivia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

bolivia, eeuu, gonzalo sánchez de lozada