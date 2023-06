https://sputniknews.lat/20230620/las-mujeres-mas-cerca-que-nunca-del-poder-en-ecuador-1140736741.html

Las mujeres, más cerca que nunca del poder en Ecuador

Las mujeres, más cerca que nunca del poder en Ecuador

Una resolución legal obligó a todos los partidos ecuatorianos a presentar fórmulas electorales con hombres y mujeres para las elecciones especiales de agosto... 20.06.2023, Sputnik Mundo

A poco más de dos meses de las elecciones extraordinarias en el país sudamericano, una resolución del Tribunal Contencioso Electoral obligó a que todos los binomios que aspiran a la presidencia que dejará vacante Guillermo Lasso estén integrados por un hombre y una mujer.La sentencia, emitida el 2 de junio, puso en aprietos al Consejo Nacional Electoral (CNE), que debió exigir la paridad entre hombres y mujeres en las fórmulas presidenciales y que el 50% de las listas de cada partido estén encabezadas por mujeres.La resolución tomó por sorpresa a algunos partidos, ya que originalmente el CNE había defendido que la paridad de género no era obligatoria para estos comicios, por tratarse de elecciones excepcionales. De hecho, algunos binomios que ya se habían anunciado debieron ser modificados para cumplir con el nuevo reglamento.Así es que, en los ocho binomios inscritos, hay una candidata a la presidencia y siete candidatas a la vicepresidencia. Entre estas últimas aparecen la vicerrectora de la Universidad Ecotec, Nory Pinela, compañera de fórmula de Yaku Pérez por la alianza Claro que se puede; la licenciada en relaciones internacionales Erika Paredes, candidata de la alianza Cambiemos liderada por Otto Sonnenholzner, y la la médica indígena Luz Marina Vega, quien completa la fórmula del presidenciable Xavier Hervas.También aparece Verónica Abad, que aspira a liderar el país junto a Daniel Noboa, que se destaca por sus vinculaciones con el mundo de los negocios. Por su parte, tanto Linda Romero, que integra el binomio junto a Bolívar Armijos, como Diana Jácome, compañera de fórmula de Jan Topic, son comunicadoras. Jácome se ha desempeñado en diversos organismos públicos.Completa la lista la ingeniera en medio ambiente Andrea González, que se lanza en el binomio encabezado por Fernando Villavicencio. No es la primera contienda política a la que se enfrenta González, dado que en 2019 fue candidata a la viceprefectura del Guayas y en 2020 se postuló para ser asambleísta.La única candidata que apuesta directamente a la presidencia es la exasambleísta correísta Luisa González, quien conforma el binomio con Andrés Arauz, que buscó ser presidente de Ecuador en 2021 pero perdió en la segunda vuelta frente a Guillermo Lasso, cuya aplicación de la llamada muerte cruzada inició este proceso electoral adelantado.¿Un avance real?En diálogo con Sputnik, la politóloga ecuatoriana Selene López consideró que la poca cantidad de candidatas mujeres a la presidencia obedece a que "los partidos políticos en Ecuador son jerárquicos, patriarcales, y la política sigue siendo una esfera muy masculinizada".La especialista sostuvo que Ecuador está más rezagado en cuanto a la inclusión de las mujeres en política que otros países latinoamericanos, como Chile, por ejemplo.En ese sentido, la experta remarcó que si bien la iniciativa "es un gran paso", muchas de las mujeres que integran los binomios ocupan ese lugar únicamente para cumplir con el requisito legal y "siguen enfrentando todo tipo de barreras para ocupar cargos de representación".Además, explicó que Ecuador tiende a centrar "todo el capital político" en la figura del presidente, delegando a la vicepresidencia cuestiones sociales o culturales. Según la experta, no es esperable que eso cambie tras la próxima elección.En ese sentido, la experta consideró que Revolución Ciudadana, la formación política liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), "ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años" para dar lugar a las mujeres. "Tiene prefectas gobernando el país, tiene asambleístas que son muy agenciosas, muy buenas legisladoras", afirmó.Más allá de la candidatura de Luisa González por Revolución Ciudadana, López señaló que el Partido Social Cristiano y el espacio político de Yaku Pérez tienen candidatas fuertes que representan a sus respectivas identidades políticas.

