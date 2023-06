https://sputniknews.lat/20230620/por-que-la-union-europea-quiere-espiar-a-los-periodistas-1140771547.html

¿Por qué la Unión Europea quiere espiar a los periodistas?

¿Por qué la Unión Europea quiere espiar a los periodistas?

La propuesta de legalizar escuchas telefónicas a trabajadores de la prensa va en contra de los derechos fundamentales.

Crece el rechazo a la iniciativa de los gobiernos de la Unión Europea (UE) de legalizar la vigilancia de los periodistas bajo el argumento de seguridad nacional.La acción ha derivado en una serie de objeciones planteadas por los reporteros ante las consecuencias directas de esta iniciativa sobre la libertad de expresión, la protección de las fuentes y la defensa de la democracia."Una ley de esa envergadura podría ser vetada por cualquier Gobierno. Pero no me extrañaría que no lo hagan", dijo a Telescopio el periodista y ensayista español Pascual Serrano, especializado en política internacional y análisis de los medios de comunicación.El artículo 4 de la ley europea de Libertad de los Medios de Comunicación establece que está prohibido a nivel regional aplicar medidas coercitivas contra los periodistas con el objetivo de obtener sus fuentes de información, así como vigilar sus comunicaciones.Sin embargo, los países de la Eurozona intentan levantar esta medida y así permitir el uso de programas espías cuando lo consideren necesario para la seguridad nacional.La propuesta de enmienda al artículo 4 fue presentada por Francia. Y según trascendió de las sesiones del Consejo de la UE, ninguno de los 27 representantes se opuso a la iniciativa.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

