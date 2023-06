https://sputniknews.lat/20230620/revelan-que-ucrania-paga-millones-de-dolares-a-occidente-por-armas-inservibles-1140732705.html

Revelan que Ucrania paga millones de dólares a Occidente por armas inservibles

"Ucrania pagó a contratistas cientos de millones de dólares por armas que no fueron entregadas, y algunas de las tan publicitadas armas donadas por sus aliados estaban tan decrépitas que solo se consideraron aptas para ser canibalizadas en busca de repuestos", afirma una publicación de The New York Times.De acuerdo con los documentos del Gobierno ucraniano, sus gastos para adquirir los equipos occidentales ya han alcanzado 800 millones de dólares. Sin embargo, una parte significativa de los contratos firmados queda totalmente o parcialmente incumplida, indica el artículo. Así, hasta el momento las empresas occidentales recibieron millones de dólares de Kiev que, por su parte, no ha obtenido lo solicitado. Aunque algunas empresas le devuelven el dinero por incumplir sus compromisos, hay también casos contrarios en los que Ucrania no ha recibido nada.Asimismo, otra razón de la frustración de Kiev reside en que, como parte de la ayuda militar de Occidente, Ucrania no solo recibe armas nuevas, sino también aquellas que necesitan una reparación profunda. "Alrededor del 30% del arsenal de Kiev está en reparación en todo momento", apunta la publicación.Citando el ejemplo de este caso, el medio recuerda que Italia proporcionó a Ucrania 33 obuses que, como procede de la publicación, no estaban en condiciones de uso. El país pagó a la empresa estadounidense Ultra Defense Corporation 19,8 millones de dólares para su reparación, de los cuales 13 fueron, después de todo, recibidos en un estado inutilizable. El director ejecutivo de esta compañía, a su vez, acusó a la otra parte, afirmando que los ucranianos no mantuvieron adecuadamente los obuses tras su entrega, ya que antes de que fueran entregados funcionaban.Otro caso en el que Ucrania recibió con retraso las armas que se le habían prometido fue el de los obuses estadounidenses M777. Aunque EEUU los prometió nada más iniciarse el conflicto, su estado era totalmente inutilizable al no haberse efectuado ninguna comprobación de servicio durante 19 meses, se desprende de un informe del Pentágono citado. Incluso después de la primera revisión, se descubrió que algunos de ellos seguían inservibles, por lo que durante mucho tiempo estos obuses no fueron entregados a Ucrania.Sin embargo, destaca el artículo, los oficiales ucranianos rara vez hablan abiertamente de su descontento por los equipos recibidos de Occidente. Bajo condición de anonimato, uno de ellos declaró al medio que Kiev "está cansado de que le afirmen que tiene suficientes armas occidentales, cuando algunas llegan en mal estado o inutilizables, relegadas del combate para ser canibalizadas en busca de piezas", señala el texto.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de la operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Moscú destacó que EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas, que desde mediados de febrero de 2022 intensificaron sus ataques contra los civiles de las repúblicas de Donbás.

