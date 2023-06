https://sputniknews.lat/20230620/secretaria-de-energia-argentina-en-2024-el-pais-estara-practicamente-autoabastecido-de-gas-1140778219.html

Secretaria de Energía argentina: "En 2024 el país estará prácticamente autoabastecido de gas"

Secretaria de Energía argentina: "En 2024 el país estará prácticamente autoabastecido de gas"

Argentina dio un paso más hacia la independencia energética, tras la finalización del primer tramo del gasoducto que permitirá aumentar la producción y... 20.06.2023, Sputnik Mundo

El gasoducto Nestor Kirchner está a punto de comenzar a funcionar como vía para transportar el gas que se extrae del yacimiento Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Esta obra es fundamental porque promete un cambio radical en la balanza energética de Argentina.Flavia Royón, secretaria de Energía de la Nación, dialogó con Cara o Ceca tras el comienzo, este 20 de junio, del llenado del gasoducto.Royón explicó las potencialidades de esta obra. "Con este tramo, se aumentará la producción a 11 millones de metros cúbicos por día. Cuando estén las plantas compresoras, a 22 millones. Y con la segunda etapa, llegaría a 44 millones. Con esto, Argentina en el 2024 o 2025 estará prácticamente autoabastecida”."En los veranos, tendremos saldos exportables y queremos que tengan como destino países limítrofes. Pero queremos alentar la instalación de plantas de gas licuado, para tener llegada a otros países. Al ritmo actual tendremos gas para 180 años", agregó.En cuanto al impacto en la transición energética, dijo que "esto es parte del camino. Las [energías] renovables tienen el tema de la intermitencia. No están disponibles 24/7 y por eso hay que suplementarlas con otras; el gas es una ella. Su horizonte no está definido, pero por ahora tiene un rol fundamental".Reforma, protestas y represión en JujuyLa provincia de Jujuy se encuentra en estado de movilización tras la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales.Los manifestantes, entre quienes se encuentran pueblos originarios, alertan contra la concentración de poder, la criminalización de las protestas sociales y “el robo” del litio de los territorios ancestrales.Hablamos con Natalia Morales, diputada provincial de Jujuy electa por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores y exconstituyente, ya que renunció al cargo por rechazar el proceso."La Policía de Morales reprime con gases lacrimógenos en un momento donde querían avanzar en la jura de la nueva constitución. Por eso hubo masivas manifestaciones en rechazo de esto. Se está respondiendo con balas y gases a un reclamo de todo el pueblo jujeño que está de pie y que no va a permitir que se avance con una reforma que va a quitar derechos a la población"."Más allá de que Morales haya cedido en los artículos 50 y 36, la Constitución permite la extracción de litio de los territorios indígenas y garantiza al agua para fines productivos. No tienen en cuenta cómo les afecta eso a los pueblos originarios", agregó.

