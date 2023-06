"Tripulantes del batiscafo Titan tendrán que emerger por sí solos si quieren salvarse"

"Es irreal llegar rápidamente a esa área y sumergirse en otro batiscafo. Si ellos no emergen por sí mismos, no podrán salvarse (...). Lo más complicado en esta operación es la profundidad de más de 3,5 kilómetros. Creo que a esa profundidad no se puede salvar a nadie, lamentablemente", señaló el científico, agregando que hasta ahora nadie ha logrado realizar una operación de rescate en un abismo de esas características.