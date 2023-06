https://sputniknews.lat/20230620/una-lesion-podria-adelantar-el-retiro-del-futbolista-uruguayo-luis-suarez-1140768324.html

Una lesión podría adelantar el retiro del futbolista uruguayo Luis Suárez

Una lesión podría adelantar el retiro del futbolista uruguayo Luis Suárez

El delantero uruguayo de 36 años le comunicó a su club, el Gremio de Porto Alegre, que analiza adelantar el fin de su contrato debido a una insoportable lesión...

Luis Suárez podría no terminar de cumplir el contrato que mantiene con su equipo hasta diciembre de 2024 debido a una grave lesión.Según informó el portal Gaúcha Zero Hora y ratificó el sitio de noticias UOL, el exjugador del FC Barcelona, Atlético de Madrid y Liverpool manifestó que no estaría soportando los dolores en su rodilla derecha, afectada, a su vez, por un principio de artrosis.Los medios brasileños informan que futbolista y la directiva de Gremio de Porto Alegre se reunirán para discutir los términos de una posible desvinculación anticipada y sobre cómo se efectuarán los trámites de pago de cláusula de salida. Las conversaciones también deberían acordar qué arreglos jurídicos y publicitarios deben hacer las partes en caso de un rompimiento de contrato.La noticia sobre el posible retiro anticipado de Luis Suárez se presenta en medio de especulaciones sobre la posibilidad de que el delantero uruguayo recale en el Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Si bien no hubo informaciones oficiales al respecto, la llegada de su amigo y excompañero en Barcelona, Lionel Messi, a Miami podría ser un imán para el goleador histórico de la selección uruguaya de fútbol.Las especulaciones fueron alimentadas por el manager del Inter de Miami, el argentino Jorge Mas, quien afirmó que luego de la contratación de Messi, la intención del club es contratar "de tres a cinco" refuerzos en la próxima ventana de transferencias.Suárez recaló en el club de Porto Alegre en enero de 2023, marcando tres goles en su estreno en la final de la Recopa Gaúcha ante el Sao Luiz. Desde aquel día, el uruguayo ha sido un puntal del equipo tricolor, del cual llegó a ser su capitán, disputando hasta la actualidad 26 juegos, con 2.242 minutos en cancha. Ha marcado 14 goles y dio ocho asistencias, además de recibir cuatro amonestaciones y errado tres penales.

