AMLO sobre fotografía falsa con Hugo Chávez: "Nunca lo vi, pero lo respeto"

"Yo nunca lo vi [a Hugo Chávez], pero lo respeto, como respeto a todos los dirigentes, porque no es decir 'era malísimo'. La política no es maniquea, no es de buenos y malos; tiene que ver con circunstancias. No lo vi, nunca hablé con él, pero no le voy a faltar al respeto, menos si es finado", afirmó en su conferencia de prensa matutina.