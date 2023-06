https://sputniknews.lat/20230621/las-tripulaciones-ucranianas-de-los-leopard-hacen-trampas-para-no-entrar-en-combate-1140791888.html

Las tripulaciones ucranianas de los Leopard hacen trampas para no entrar en combate

Las tripulaciones ucranianas de los Leopard hacen trampas para no entrar en combate

Las tripulaciones de tanques ucranianos que participan en la contraofensiva cerca de Zaporozhie fingen averías en sus vehículos de combate por miedo a... 21.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-21T10:51+0000

2023-06-21T10:51+0000

2023-06-21T10:51+0000

defensa

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

🛡️ fuerzas armadas

🛡️ zonas de conflicto

leopard 2

der spiegel

zaporozhie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/0a/1140427334_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_b858d650d88691dad265bb2f76c8a4d1.jpg

Spiegel señala que ninguno de los tres entrevistados tripulantes del Leopard 2 condena a los que se niegan ir a la batalla porque si un proyectil ruso impacta en la torreta del vehículo de combate, "te convertirás en un montón de cenizas".Los tanquistas afirman que durante los primeros días de la contraofensiva, varios tanques Leopard volaron por los aires debido a las minas que habían sido "colocadas casi por todas partes". Uno de los tanques alemanes fue irrecuperable, el segundo quedó inmovilizado y el tercero no puede ser recuperado debido al gran número de minas.Los soldados de las FFAA de Ucrania indicaron que todos recibieron entrenamiento en Alemania desde mediados de febrero hasta finales de marzo antes de participar en los combates. Los médicos de primera línea informan de un aumento significativo en el número de heridos en los últimos días, y un oficial de inteligencia ucraniano que inspecciona todo el frente sur declaró al diario alemán haber sufrido grandes bajas en mano de obra y equipamiento.Rusia empezó la operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022 con el fin de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la operación especial fue una medida forzosa, que Rusia se vio obligada a tomar porque no le dejaron la posibilidad de actuar de otro modo, crearon unos riesgos en materia de seguridad, a los que no se podía reaccionar de otra manera.Moscú, durante 30 años, intentó acordar con la OTAN los principios de seguridad en Europa, pero solo le respondían con cínicas mentiras o con intentos de presionar sobre Rusia, mientras la Alianza Atlántica se ampliaba y se acercaba cada vez más a las fronteras rusas, pese a las protestas de Moscú, recordó Putin.

https://sputniknews.lat/20230616/defensa-rusa-mas-de-10000-militares-remunerados-por-destruir-y-capturar-equipos-ucranianos-1140628322.html

ucrania

zaporozhie

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, 🛡️ fuerzas armadas, 🛡️ zonas de conflicto, leopard 2, der spiegel, zaporozhie