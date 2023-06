https://sputniknews.lat/20230621/ronaldo-entra-en-los-records-guinness-con-mas-partidos-internacionales-en-la-historia-1140789545.html

Ronaldo entra en los récords Guinness con más partidos internacionales en la historia

CR7 recibió el reconocimiento antes del encuentro de clasificación para la Eurocopa 2024 que se celebrará del 14 de junio al 14 de julio de 2024. Le entregaron un certificado con el récord y una camiseta de la selección de Portugal, enmarcada y con el dorsal 200. En cuanto a sus récords, el portugués añadió que "no persigo los récords, los récords me persiguen a mí".El delantero debutó en su selección en 2003 con 18 años y llegó a 200 encuentros y marcó 123 goles, lo que le convierte en el máximo goleador de Lusos. Su mejor participación fue el cuarto puesto en Alemania 2006. Diez años más tarde logró la Eurocopa, venciendo a Francia en la final.Ronaldo, de 38 años, además, suma 949 partidos con clubes europeos, aunque actualmente no puede superar este número, ya que el portugués juega en el Al Nasr de Arabia Saudita. En la liga local, el jugador marcó 14 goles en 19 encuentros.

