Biden cree que sus comentarios sobre Xi no afectarán la relación entre Pekín y Washington

Biden cree que sus comentarios sobre Xi no afectarán la relación entre Pekín y Washington

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que su reciente comentario sobre su homólogo chino, Xi Jinping, a quien llamó "dictador", no socava el... 22.06.2023, Sputnik Mundo

Cuando se le preguntó si sus palabras complican los acuerdos conseguidos en los vínculos bilaterales con Pekín, Biden contestó: "No". El 20 de junio, Biden dijo que Xi no tenía toda la información sobre el incidente de un globo chino que Washington derribó en febrero y agregó que eso era una "gran vergüenza para los dictadores". El mandatario estadounidense hizo el comentario poco después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, visitara el país asiático para tratar de mejorar las relaciones bilaterales.El Gobierno chino calificó de "extremadamente absurdas" e "irresponsables" las palabras de Biden, según una declaración de la portavoz del Ministerio de Exteriores del país asiático, Mao Ning.La cadena estadounidense CNN y medios chinos como South China Morning Post informaron que la embajada de Pekín en Washington giró "series gestiones" y "enérgicas protestas" a altos funcionarios de la Casa Blanca por las referencias de Biden hacia Xi Jinping. "Biden ha dejado claro que Washington respeta el sistema chino y no pretende cambiarlo (...) Pero las recientes declaraciones irresponsables sobre el sistema político chino y su máximo dirigente no pueden sino suscitar dudas sobre la sinceridad de la parte estadounidense", reportó CNN en un fragmento del comentario de un representante diplomático chino.

