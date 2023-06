https://sputniknews.lat/20230622/los-comentarios-de-biden-sobre-xi-toman-desprevenidos-a-los-altos-funcionarios-de-washington-1140824047.html

Los comentarios de Biden sobre Xi toman desprevenidos a los altos funcionarios de Washington

Los comentarios de Biden sobre Xi toman desprevenidos a los altos funcionarios de Washington

Altos funcionarios estadounidenses señalaron que las declaraciones del presidente Joe Biden en las que se refirió al mandatario de China, Xi Jinping, como un... 22.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-22T03:40+0000

2023-06-22T03:40+0000

2023-06-22T03:40+0000

internacional

sociedad

joe biden

xi jinping

antony j. blinken

china

eeuu

washington

partido comunista de china (pcch)

nbc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/11/1140687153_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_e26b99144dfe5f1d7ffca526c934542c.jpg

Según fuentes consultadas por la cadena NBC News, hay opiniones encontradas entre el círculo político cercano a la Casa Blanca en torno a las palabras del mandatario norteamericano, que ocurrieron apenas un día después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, visitara la capital china para tratar de aliviar las tensiones bilaterales.Por ello, los altos funcionarios intentaron en privado aclarar que las declaraciones de Biden no significaban un cambio en la postura oficial de Washington respecto al Gobierno chino, que mostró su desacuerdo en cómo se refirió el presidente estadounidense a Xi Jinping. La misma fuente aseguró que Biden "cree que la diplomacia, incluida la emprendida por el secretario Blinken, es la forma responsable de gestionar las tensiones". En ese sentido, mencionó que la Casa Blanca tiene "todas las expectativas de aprovechar el progreso" supuestamente logrado en el viaje diplomático de Blinken. Otro funcionario consultado no le dio mucha importancia al comentario de Joe Biden, ya que en realidad se refería a "todos los dictadores en general", no a uno en específico. Sin embargo, otros políticos consideraron que fue una crítica directa contra el mandatario chino. Según otro dirigente cercano a Washington, Blinken ya está acostumbrado a que el presidente haga comentarios polémicos, por lo cual ni siquiera está molesto, ya que Estados Unidos y China no pueden quebrar lazos debido al alto grado de cooperación en varios rubros. El 20 de junio, Biden tildó de "dictador" a su homólogo chino, al hablar sobre las tensiones que vivieron ambas naciones en torno al derribo de un globo chino que, según Washington, tenía fines militares de espionaje, algo que Pekín siempre rechazó. "Es una gran vergüenza para los dictadores cuando no saben lo que ha pasado. No debería haber ocurrido donde ocurrió. El globo se desvió de su curso [y Xi nunca lo supo]", declaró Biden durante un evento de recaudación de fondos en un lujoso suburbio de la ciudad de San Francisco, California. China, por su parte, respondió que los comentarios de presidente estadounidense eran "extremadamente absurdos" e "irresponsables".Las declaraciones de Biden se producen en momentos en que se ha incrementado la tensión entre ambos Gobiernos justamente a raíz del incidente con el globo que, según Pekín, tenía fines civiles y científicos. La política de Washington respecto a Taiwán y los continuos desacuerdos en los ámbitos comercial y tecnológico también han abonado a la tensión en la relación bilateral.Blinken completó el 19 de junio una visita de dos días a China, donde mantuvo conversaciones con el presidente Xi Jinping; el ministro de Exteriores, Qin Gang, y el jefe de la Oficina de la Comisión de Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Yi.Tras las reuniones, el secretario de Estado estadounidense reconoció que Pekín y Washington no habían llegado a un consenso sobre el establecimiento de una comunicación operativa entre militares en caso de crisis, y que se seguía trabajando en ello.La visita de Blinken fue el primer viaje del secretario de Estado del país norteamericano a China en cinco años.

https://sputniknews.lat/20230621/declaraciones-absurdas-biden-califica-a-xi-de-dictador-al-comentar-el-incidente-del-globo-chino-1140790317.html

https://sputniknews.lat/20230620/no-hay-avances-los-expertos-evaluan-los-resultados-del-viaje-de-blinken-a-china-1140753832.html

china

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, joe biden, xi jinping, antony j. blinken, china, eeuu, washington, partido comunista de china (pcch), nbc