Música, alimentos y ofrendas: así se recibió el nuevo año andino en Bolivia | Videos, fotos

Bolivia celebró este 21 de junio el año nuevo andino, llamado en idioma aymara Willka Kuti (retorno del sol). Desde hace siglos, en esta fecha los pueblos indígenas se dedican a honrar a la Pachamama, la Madre Tierra, para que provea buenas cosechas, salud y prosperidad a las familias. Este día tomó estatus de feriado nacional inamovible en 2009, durante la Presidencia de Evo Morales (2006-2019).Sputnik acompañó la celebración en la ciudad andina de Oruro, donde antes del amanecer se reunieron en el cerro Santa Bárbara cientos de indígenas, campesinos y vecinos. Desde esta altura, que ofrece un panorama completo de la capital departamental, levantaron sus manos a los primeros rayos del sol. También compartieron alimentos, bebidas, música y ofrendas a la Pachamama.Víctor Hugo Vásquez fue gobernador de Oruro entre 2015 y 2019, cuando fue forzado a renunciar luego del golpe de Estado contra Morales (2006-2019). Como actual secretario de Culturas de la Alcaldía municipal, coordinó la ceremonia realizada junto al monumento a la Virgen del Socavón, visible desde toda la ciudad.Recibir el sol en las manos contribuye "a lograr tres aspectos importantes. Primero, la energía positiva sirve para que la población tenga buena salud. Segundo elemento, estas energías contribuyen a la sabiduría, asociada con la identidad de lo que somos, hemos sido y seremos en el futuro", dijo el exgobernador.Y explicó: "Se trata de conocer el pasado para evaluar el presente y proyectar mejor el futuro".Como tercer elemento que aporta la ceremonia, Vásquez destacó "el tema de la paciencia. Somos diferentes, pero a pesar de las diferencias tenemos que encontrar puntos de coincidencia".La jornada también estuvo dedicada a "agradecer a la Pachamama, para que nos dé buenos frutos, porque si no hay producción es imposible garantizar la vida. No queremos que falten alimentos para ningún niño, niña, ningún boliviano ni nadie en la humanidad", sostuvo el exgobernador.Sincretismo en las alturasLa ceremonia del Inti Raymi, también llamado Willka Kuti, tuvo lugar junto al inmenso monumento de la Virgen. Vásquez, de profesión antropólogo, explicó que en la ciudad se mezclan cultos cristianos y andinos.En diversos sitios de la ciudad de Oruro hay wakas, antiguos sitios ceremoniales de los pueblos quechua y aymara. Con la llegada de los conquistadores españoles y su religión, varios de estos lugares fueron cubiertos con iglesias, parroquias y capillas.Desde que este día fue declarado feriado, 14 años atrás, convoca progresivamente a más seguidores. La celebración también tuvo lugar en sitios arqueológicos como Incachaca, en Cochabamba; Samaipata, en Santa Cruz de la Sierra (este); y Tiwanaku, en La Paz, adonde concurrieron el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.Doña Lidia Chocamani llegó de la comunidad Cahuayo, en el departamento de Potosí, para acompañar la ceremonia liderada por el alcalde municipal, Adhemar Willcarani, sobrino del expresidente Morales.Para este 5.531 que recién comienza pidió "más que todo unidad en nuestro país, en los nueve departamentos. También pedimos que nos vaya muy bien en la agricultura, para que este año no nos falte nada".Elizabeth Condori, también de Cahuayo, supervisó la correcta realización del culto a la Madre Tierra en el cerro Santa Bárbara. Cuando estaba a punto de amanecer, fueron depositados dos fetos de llama (sullu) sobre los troncos ardientes de la fogata encendida para recibir al nuevo año.Condori, especialista en medicina ancestral, se encargó de quemar hierbas y otros elementos que cargaron el aire con sus aromas. "Con el incienso se pide tener suerte, trabajo, salud, bienestar para la familia", explicó a Sputnik.

