https://sputniknews.lat/20230622/robots-con-ia-la-alternativa-de-china-para-el-cuidado-de-sus-adultos-mayores-1140839639.html

Robots con IA: la alternativa de China para el cuidado de sus adultos mayores

Robots con IA: la alternativa de China para el cuidado de sus adultos mayores

La población de China envejece rápidamente, por lo que el gigante asiático se enfrenta a una escasez preocupante de trabajadores sociosanitarios. Ante este... 22.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-22T13:44+0000

2023-06-22T13:44+0000

2023-06-22T13:44+0000

cuestión aparte

china

vejez

inteligencia artificial

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/16/1140839483_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_8151d5f578857aed46bbc0d09f537821.jpg

Robots con IA: la alternativa de China para el cuidado de sus adultos mayores Robots con IA: la alternativa de China para el cuidado de sus adultos mayores

"Ante el crecimiento del número de ancianos en el país asiático y la falta de atención a quienes la necesitan, son demandadas las máquinas inteligentes para reducir la carga de trabajo de las personas", opinó Gao Hongjun, director de un centro de atención para personas mayores en el centro de Shanghái, al medio chino Sixth Tone.Así las cosas, la solución pasaría por la producción de robots de compañía, rehabilitación y enfermería. Y aunque todavía muchas empresas chinas de robótica no se encuentran en la etapa de producción en masa, se espera que con el apoyo gubernamental el proceso se ponga en marcha para aportar a la ayuda social de cuidados y atención que necesita una gran masa de adultos mayores."Este es un gran avance para China y es muy beneficioso, pues la población de ese país está disminuyendo y no hay suficiente población joven para cubrir los puestos de trabajo relacionados con el cuidado de los adultos mayores, algo que no es un trabajo sencillo, y por lo cual, el uso de robots con IA definitivamente es una gran alternativa", dijo a Sputnik Edgar Pérez, especialista en inteligencia artificial.

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

José Alberto García López https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/18/1137293915_0:0:768:768_100x100_80_0_0_b9e5eef93baf4e221e51ca5554650c8c.jpg

José Alberto García López https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/18/1137293915_0:0:768:768_100x100_80_0_0_b9e5eef93baf4e221e51ca5554650c8c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

José Alberto García López https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/18/1137293915_0:0:768:768_100x100_80_0_0_b9e5eef93baf4e221e51ca5554650c8c.jpg

china, vejez, inteligencia artificial, аудио