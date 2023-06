https://sputniknews.lat/20230623/el-comercio-entre-rusia-y-la-india-frustra-los-intentos-occidentales-de-aplastar-la-economia-rusa-1140877980.html

El comercio entre Rusia y la India "frustra los intentos occidentales de aplastar la economía rusa"

El comercio entre Rusia y la India "frustra los intentos occidentales de aplastar la economía rusa"

El comercio entre la India y Rusia alcanzó los 44.400 millones de dólares en 2022-2023, lo que convierte a Moscú en el quinto socio comercial de Nueva Delhi... 23.06.2023

El gobernador del Banco de Reserva de la India, Shaktikanta Das, estimó recientemente que el país va camino de alcanzar una tasa del Producto Interno Bruto (PIB) similar también en el próximo año fiscal. Sus declaraciones llegan en un momento en el que la India se convirtió en la economía de más rápido crecimiento del mundo, alcanzando una tasa del 7,1% en 2022-23.En este sentido, el profesor del Centro de Comercio Internacional y Desarrollo de la Universidad Jawaharlal Nehru (JNU), Amit Shovon Ray, afirma que esta tendencia se debe en gran parte al creciente comercio entre la India y Rusia. Al calificar el desarrollo como "una de las políticas exteriores más significativas y encomiables" adoptadas por la India en mucho tiempo, Ray declara que esta acción política generó enormes beneficios económicos para el país.Añadió que la acción de la India frustró con éxito los intentos del mundo occidental de aplastar la economía rusa mediante la imposición de sanciones, especialmente a la importación de crudo, que proporciona a la economía rusa grandes ingresos.Según su opinión, las acciones de Nueva Delhi han hecho posible importar crudo de Rusia, refinarlo en la India y exportarlo a Europa, lo que "ha creado una situación beneficiosa para las tres partes"."No cabe duda que el conflicto ucraniano y sus secuelas han propiciado la creación de nuevas perspectivas en las alianzas mundiales y la India se ha posicionado como un actor clave en este proceso. Se trata, sin duda, de un logro fenomenal del actual Gobierno indio", resumió Ray.El impacto del comercio entre Nueva Delhi y MoscúPor su parte, el exdirector de la principal institución financiera con sede en Nueva Delhi, el Instituto Indio de Comercio Exterior (IIFT), Dr. Manoj Pant, también alaba el éxito actual de la India, que está echando una mano a la economía rusa. A la pregunta de si Moscú tenía algún papel que desempeñar en el crecimiento indio, responde afirmativamente antes de mencionar que el papel en este momento era bastante significativo.Pant reconoce incluso que el petróleo ruso rebajado había ayudado al Gobierno de Narendra Modi a mantener la inflación bajo control. "No conozco las cifras exactas, pero creo que al menos un 0,5 % de la inflación se debe al aumento del precio del petróleo, que las compras de crudo indio a Moscú han mantenido bajo control", afirma.Sin duda, agrega, las importaciones de crudo ruso han sido ventajosas para la India porque el Gobierno ha podido contener el precio del petróleo e incluso podría reducirlo en un futuro próximo. Pant señala que el comercio entre ambos países ha beneficiado a los dos partes porque Rusia ha conseguido bienes de consumo que no puede obtener en otros lugares y "nosotros hemos conseguido petróleo más barato que en otros mercados"."Además, las sanciones occidentales no han afectado a Rusia porque la nación euroasiática tiene todos los bienes de consumo: trigo, cebada, vodka, gas y petróleo en abundancia. Por tanto, las sanciones impuestas por Estados Unidos no afectan tanto", concluye.

