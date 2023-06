https://sputniknews.lat/20230623/por-primera-vez-se-publica-el-texto-entero-del-plan-nazi-de-exterminio-del-pueblo-sovietico-1140845786.html

Por primera vez se publica el texto entero del plan nazi de exterminio del pueblo soviético

En vísperas del Día de la Memoria y el Duelo celebrado el 22 de junio, se publicó por primera vez el texto íntegro de un documento que en la historiografía... 23.06.2023, Sputnik Mundo

Se trata de un documento de la Alemania nazi del 23 de mayo de 1941, y su nombre exacto es Directiva de Política Económica."Junto a la conocida Operación Barbarroja, también se estaba preparando un plan económico para expoliar los territorios soviéticos invadidos", explica el director y fundador de la fundación rusa Historia Digital, Egor Yákovlev, citado por la Sociedad Histórica Militar de Rusia.El historiador explica que el plan surgió en un momento turbulento para el Tercer Reich. La dependencia de las importaciones de alimentos y el temor a un bloqueo naval británico suponían una amenaza para el suministro de comida a la Alemania nazi. Así, se planeó saquear a la Unión Soviética en las zonas de producción de cereales. Se esperaba que la consecuencia fuera la muerte por inanición de 20 a 30 millones de personas, indica Yákovlev.La solución de despoblar los territorios conquistados fue propuesta por Herbert Backe, secretario del Ministerio de agricultura y alimentación.Cabe señalar que la iniciativa estaba justificada no solo por motivos económicos, sino también por planes políticos como apoderarse de territorios en el Este y exterminar a la población autóctona soviética.El historiador apunta que la idea de exterminar a los ciudadanos de Leningrado no surgió a raíz del fracaso de la operación Barbarroja, sino antes de la invasión del territorio soviético.El plan de Adolf Hitler de hacer morir de hambre a la población de Leningrado está documentado en el diario de Franz Halder (8 de julio de 1941, Halder 2003: 54). Más tarde, Hitler emitiría una directiva en la que explicaba por qué no pretendía ocupar, sino destruir y hambrear a la población de Leningrado: "En esta guerra se lucha por el derecho a existir, no nos interesa conservar a la población". El 7 de octubre de 1941 el grupo de ejércitos Centro recibió una directiva similar con respecto a Moscú."Condenamos a este pueblo a la muerte por inanición, porque los eslavos, tanto bajo el zar como bajo los bolcheviques, siempre han sido enemigos de Alemania y de Europa", señala la directiva.Aunque el plan de Backe era mucho mayor de lo que realmente ocurrió, provocó la muerte de millones de ciudadanos soviéticos. Un grupo de colaboradores estadounidenses encontró el documento entre los papeles del Alto Mando de la Wehrmacht y lo presentó en el proceso de Núremberg.Tales documentos publicados para un público amplio quieren recordar que ningún crimen de guerra queda impune y que los crímenes del régimen nazi no prevén la prescripción de la pena. "Es especialmente importante recordarlo ahora cuando Rusia está luchando de nuevo contra la ideología del nazismo", concluyó el historiador.La Segunda Guerra Mundial y la Gran Guerra Patria fueron los conflictos armados más grandes y amargos de la historia humana. Fue una tragedia para los habitantes de muchos países del mundo. Durante las operaciones militares, solo en la Unión Soviética (URSS) fueron destruidas 1.710 ciudades, más de 70.000 pueblos, 32.000 fábricas y plantas. La URSS perdió un total de 26,6 millones de personas. Al menos 13,7 millones de las víctimas de la guerra fueron civiles.

