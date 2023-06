https://sputniknews.lat/20230624/arabia-saudita-no-organizara-el-mundial-2030-la-sede-se-aproxima-a-sudamerica-1140905458.html

Arabia Saudita no organizará el Mundial 2030: ¿la sede se aproxima a Sudamérica?

Arabia Saudita no organizará el Mundial 2030: ¿la sede se aproxima a Sudamérica?

Luego de que el país árabe decidiera bajarse de la carrera para albergar la Copa del Mundo de la FIFA en 2030, el periodista uruguayo Alfredo Etchandy analiza... 24.06.2023

El 22 de junio, Arabia Saudita declinó su intención de ser sede del Mundial de Fútbol de la FIFA 2030 junto con Egipto y Grecia. Por lo tanto solo dos proyectos para organizar el torneo quedan en pie: las candidaturas conjuntas de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, en representación de Sudamérica, y la propuesta euro-africana de España, Portugal y Marruecos.La decisión final del Comité Ejecutivo de la FIFA, presidido por el italiano Gianni Infantino, será anunciada en septiembre de 2024, lo que dejará un marco de menos de seis años para la organización del campeonato.Luego de que la selección de Argentina se coronase tricampeona del mundo en Catar 2022, y tras la reciente consagración de la selección uruguaya en el Mundial sub-20, disputado en Argentina entre mayo y junio, con buenas observaciones por parte de FIFA, las posibilidades de que el Cono Sur albergue el Mundial en 2030 son promisorias.Pero la elección de la sede no depende "solo de los triunfos que se obtienen", indicó el periodista deportivo y abogado uruguayo Alfredo Etchandy a Sputnik. "El hecho de que no esté Arabia Saudita da una posibilidad más, pero sigue siendo muy difícil"."Creo que lo que pasó con el Sub 20 es una muestra de lo que podemos hacer juntos con Uruguay, Paraguay y Chile en 2030. Le agradecemos a Gianni Infantino por la oportunidad", expresó a medios argentinos, Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).La candidatura sudamericana cuenta con el aval de la historia, al cumplirse los 100 años de del primer Mundial, organizado por Uruguay en 1930. Los locales se proclamaron campeones luego de vencer a Argentina 4-2 en la final disputada en el estadio Centenario de Montevideo."Se necesita mucha cosa. Hay que poner mucho dinero y yo no sé si los países sudamericanos están en condiciones de hacer eso", subrayó el periodista uruguayo. Además, "veremos qué ocurre con la presentación de España y Portugal, que juntas indudablemente, ya tienen todos los estadios y tienen muchas más cosas que nosotros", advirtió.No obstante, Etchandy reconoce que la candidatura de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay cuenta con el aval de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)."Hay mucha gente trabajando por los países sudamericanos y el apoyo de la Conmebol está. Veremos si pueden sacar algo positivo de algo que es muy difícil de conseguir. Hay que seguir esperando y seguir trabajando para tratar hacerlo, siempre y cuando eso no signifique que los países queden, de alguna manera, con problemas económicos", concluyó.

