"El peor de los crímenes": cómo reaccionaron los altos oficiales al intento de motín armado en Rusia

Los altos funcionarios rusos compartieron su opinión sobre el intento de amotinamiento armado en el país, perpetrado por el Grupo Wagner que está liderado por... 24.06.2023, Sputnik Mundo

Lo principal ahora es unirse, escribió la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, en su canal de Telegram."Tenemos un comandante en jefe. No dos, ni tres. Uno. Y llamó a todos a unirse. Esto es lo principal ahora mismo. Todos tenemos nuestras propias actitudes sobre todo. Pero hay momentos en la historia en que tienes que poner tus sentimientos personales en espera. Incluso si crees que tienes razón al 100%. ¿Por qué? Porque si no nos unimos ahora, si cada uno está para sí mismo o para su propia visión de la situación, nada importará", escribió.Según la vocera, "el enemigo está esperando nuestras luchas internas". Además, señaló que "la tentación de poner la propia opinión por encima de los intereses del país y del pueblo es grande. Pero si cedemos a ella, todo por lo que vivimos y luchamos cada uno en nuestro lugar se desmoronará". "Únanse. Son hermanos. No protegen los intereses de los individuos, sino los de todos nosotros. Protegen a su gran familia. Creemos en ustedes, como siempre hemos creído y les hemos apoyado", resumió Zajárova.Por su parte, el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, expresó que los diputados de la Duma Estatal abogan por la consolidación de fuerzas y apoyan al presidente ruso, Vladímir Putin, que dio un discurso para la población rusa más temprano este 24 de junio. La presidenta del Consejo de la Federación de Rusia (Cámara Alta del Parlamento), Valentina Matvienko, también afirmó que este ente apoya al mandatario ruso y comprende la necesidad de consolidar la sociedad tras lo sucedido."La fuerza de un país tan vasto, multiétnico y multiconfesional reside en la unidad basada en la posición cívica de cada uno y en nuestra intolerancia histórica a la traición y la provocación", profundizó.Ya está claro que el intento de sacudir a la sociedad rusa y avivar las llamas de una guerra civil fratricida fracasó, opinó el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Serguéi Narishkin."A estas alturas está claro que el intento de influir en la sociedad, de despertar en ella las aspiraciones más oscuras, de reavivar el fuego de una guerra civil fratricida, fracasó. Los rusos demostraron su madurez cívica, su capacidad para distinguir la verdad de la mentira", subrayó el funcionario.Además, resaltó que el intento de motín armado, la traición emprendida a espaldas de un ejército combatiente, "es el peor de los crímenes, no justificable por ningún mérito anterior".A su vez, el dirigente checheno, Ramzán Kadírov, pronunció que los soldados del Ministerio de Defensa y del Servicio de la Guardia Federal de la República de Chechenia ya partieron hacia las zonas de tensión. El 23 de junio, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) del país inició una causa penal contra el jefe del Grupo Wagner, Evgueni Prigozhin, por el intento de motín armado y afirmó que existía una amenaza de escalada en territorio ruso.El Ministerio de Defensa del país comunicó, a su vez, que las versiones sobre presuntos ataques contra los campamentos de la retaguardia del Grupo Wagner son falsos. El ente aseguró también que las FFAA rusas "continúan cumpliendo sus tareas de combate en la línea de contacto con las tropas de Ucrania en la zona de la operación militar especial".Por la mañana de este 24 de junio, en varias regiones de Rusia se reforzaron las medidas de seguridad. Además, se impuso un régimen de operaciones antiterroristas en Moscú y la región de Moscú, así como en la región de Vorónezh, para prevenir posibles atentados terroristas, según el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia.

