Moscú permanece en calma tras rumores sobre supuesta presencia militar | Video

Aunque no es mucha debido a que es un día de descanso, la gente pasea tranquilamente en diferentes puntos de la ciudad: en el trayecto desde la Biblioteca Estatal Rusa, en Okhotny Ryad, cerca del edificio de la Duma Estatal; en Bolshaya Dmitrovka, cerca del edificio del Consejo de la Federación; en la plaza Lubyanka, en la calle Ilyinka y, por último, cerca de la Plaza Roja. Tampoco se reporta la presencia de vehículos blindados cerca del Consejo de la Federación ni de la Duma Estatal, ni en las calles y plazas céntricas. Además, no se registra la presencia de policías más allá de lo habitual. No hay señales de que la seguridad se haya reforzado en algunos puntos de la zona, como se ha difundido en algunos medios extranjeros. Los cafés y restaurantes están abiertos. El tránsito de automóviles particulares y transporte público no se ha restringido.Este 23 de junio, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) inició una investigación penal contra Evgueni Prigozhin, jefe del Grupo Wagner, por amotinamiento armado, confirmó la Fiscalía General de Rusia. El delito podría castigarse con penas que oscilan entre los 12 y 20 años de prisión.Según información del Ministerio de Defensa de Rusia, el régimen de Kiev, aprovechando la provocación de Prigozhin, concentra varias brigadas en la zona táctica de Artiómovsk (también llamada Bajmut) para atacar la ciudad.Sin embargo, las unidades del Grupo de Fuerzas del Sur repelen los ataques aéreos y de artillería del enemigo, indicaron las autoridades. El presidente ruso, Vladímir Putin, ya está al tanto de la situación y recibe información de manera constante de parte del Ministerio de Defensa, el Servicio Federal de Seguridad (FSB), el Ministerio del Interior y la Guardia Nacional de Rusia (Rosgvardia). No hay toque de queda en RostovLa información difundida en redes sociales sobre la supuesta activación de un toque de queda en la región rusa de Rostov (sur) es falsa, afirmó la delegación regional del Ministerio de Emergencias de Rusia. Las autoridades dijeron que estas versiones circulan en Telegram y se hacen pasar como si fuera información oficial. El gobernador regional, Vasili Gólubev, señaló en las primeras horas del 24 de junio que las fuerzas del orden están haciendo todo lo necesario para garantizar la seguridad de los habitantes locales.

