https://sputniknews.lat/20230624/sergio-massa-sera-candidato-a-la-presidencia-de-la-coalicion-oficialista-en-argentina--1140909918.html

Sergio Massa será candidato a la Presidencia de la coalición oficialista en Argentina

Sergio Massa será candidato a la Presidencia de la coalición oficialista en Argentina

El oficialismo en Argentina decidió postular a Sergio Massa, actual ministro de Economía del país, como candidato único a la Presidencia del país por la... 24.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-24T04:25+0000

2023-06-24T04:25+0000

2023-06-24T04:25+0000

américa latina

política

agustín rossi

alberto fernández

daniel scioli

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/18/1140909529_0:0:681:383_1920x0_80_0_0_22237eb1b045c69a1ed26d1b2f6f9d84.jpg

Lo acompañará como candidato a la vicepresidencia Agustín Rossi, actual jefe del gabinete de ministros del presidente Alberto Fernández, quien decidió que no buscaría la reelección.La decisión deja fuera de la contienda a Daniel Scioli, exvicepresidente, y a Wado de Pedro, ministro del Interior, una fórmula de la que se había hablado previamente. "Unión por la Patria tiene lista de Unidad. Por responsabilidad institucional, política y social, nuestro espacio ha decido conformar una lista de unidad que nos representará en las próximas elecciones", afirmó la alianza oficialista.Horas después del anuncio de la coalición, el dirigente social Juan Grabois, que había retirado su precandidatura a presidente, dio marcha atrás y confirmó su postulación."Nosotros como parte de Unión por la Patria, vamos a ir a las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) con mi candidatura a presidente", previstas para el 12 de agosto, anunció a la prensa a la salida del Congreso, en la ciudad de Buenos Aires.El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del Frente Patria Grande había expresado que retiraría su candidatura si Wado de Pedro era el candidato."Si Wado era candidato a presidente, nosotros nos bajábamos; Wado no es el candidato, es el señor Sergio Massa, nosotros no nos bajamos", sentenció.Dentro del oficialismo, también había anunciado su precandidatura a presidente el exdirector del Banco Nación y presidente del partido Unidad Popular, Claudio Lozano, quien criticó el binomio de "unidad" presentado por su espacio y advirtió que no lo apoyaría."Unidad Popular va a debatir la decisión a tomar, pero no acompaña este cambio que violenta todas las convicciones de la gran mayoría de los que acompañábamos la esperanza de Unión por la Patria", afirmó tras enterarse de la precandidatura inesperada de Sergio Massa.Todos los precandidatos a la primera magistratura de la nación deberán estar confirmados el 24 de junio para poder competir en las PASO, que definirán a los candidatos que podrán presentarse en las elecciones generales, programadas para el 22 de octubre.En caso de que ninguna fórmula supere el 45% de los votos afirmativos o al menos alcance el 40 por ciento de los sufragios y mantenga una diferencia porcentual mayor a 10 puntos, se celebrará la segunda vuelta el 12 de noviembre.

https://sputniknews.lat/20230422/el-renunciamiento-electoral-de-alberto-fernandez-enciende-la-disputa-por-la-sucesion-presidencial-1138499753.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, agustín rossi, alberto fernández, daniel scioli, argentina