El abstencionismo crecerá en Guatemala debido a la desconfianza de un cambio real

CIUDAD DE GUATEMALA (Sputnik) — El abstencionismo crecerá en los comicios que celebra Guatemala este 25 de junio debido a que la mayoría de la población no... 25.06.2023

américa latina

política

alejandro giammattei

jimmy morales

guatemala

elecciones presidenciales en guatemala (2023)

"No hay entusiasmo en la ciudadanía, vamos a ir a unas elecciones para mantener el status quo y por lo menos la mitad de la gente no irá a votar, veremos un creciente porcentaje de voto nulo, porque estas elecciones no representan ninguna expectativa para la población", dijo el también candidato presidencial en 2019.Según el activista, Guatemala llega a esta jornada con múltiples cuestionamientos a la credibilidad del proceso electoral, al punto que apenas un 15% de la población considera que las votaciones serán transparentes.El analista se refiere a la alianza entre políticos, empresarios y miembros del crimen organizado, expuesta por las investigaciones de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), disuelta en 2019 por decisión del entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020)."El Pacto consiguió expulsar a la CICIG, y mantiene su agenda de apropiarse de todas las instituciones del Estado para continuar usándolas como mecanismo de enriquecimiento: ante la falta de opciones para romper con ese sistema, la gente prefiere no votar", ponderó.El actual presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, fue electo en un balotaje celebrado el 11 de agosto de 2019, en el cual se abstuvo de participar el 61,41% del padrón.En un proceso salpicado con denuncias de fraude y de proscripción de candidaturas, aquellas presidenciales dejaron al descubierto la intromisión del aparato judicial y casos de corrupción en el proceso de escrutinio, con la presunta anuencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE).Si ningún candidato consigue la mayoría absoluta de votos este domingo 25 de junio, habrá una segunda vuelta el 20 de agosto de 2023.

guatemala

2023

Noticias

alejandro giammattei, jimmy morales, guatemala, elecciones presidenciales en guatemala (2023)