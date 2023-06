https://sputniknews.lat/20230626/levantan-el-regimen-de-operaciones-antiterroristas-en-moscu-y-la-provincia-homonima-1140950383.html

Levantan el régimen de operaciones antiterroristas en Moscú y la provincia homónima

Levantan el régimen de operaciones antiterroristas en Moscú y la provincia homónima

MOSCÚ (Sputnik) — Las autoridades rusas levantaron esta mañana el régimen de operaciones antiterroristas impuesto el 24 de junio en Moscú y la provincia del... 26.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-26T06:29+0000

2023-06-26T06:29+0000

2023-06-26T06:36+0000

defensa

rusia

comité nacional antiterrorista

🌍 europa

moscú

📰 intento de motín armado del grupo wagner

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/17/1140884358_130:0:2949:1586_1920x0_80_0_0_784d63d5d6e191fd4e97e202d0c25dc2.jpg

El Comité Nacional Antiterrorista anunció que la medida de excepción "se cancela a partir de las 9:00 horas [GMT+3] del 26 de junio de 2023" en vista de que "no hay peligro para la vida, la salud, la propiedad y demás intereses legales" de los ciudadanos. El comunicado afirma que "la situación en la región de Moscú es estable en este momento".El alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, publicó en Telegram que "se levantan todas las restricciones derivadas del régimen de operaciones antiterroristas" y agradeció a los moscovitas por su calma y comprensión. Las fiestas de promoción escolar que no pudieron celebrarse en Moscú el pasado fin de semana, según el regidor, tendrán lugar el 1 de julio.Contratistas armados de la empresa militar privada Wagner ocuparon en la noche del 23 al 24 de junio el cuartel general del Distrito Militar Sur en Rostov del Don, instalaron blindados en algunas zonas y retenes en las vías de entrada a esa ciudad de más un millón de habitantes que es clave para la logística de la operación militar de Rusia en Ucrania.El líder de Wagner, Evgueni Prigozhin, muy crítico últimamente con la cúpula del Ministerio de Defensa que insiste en poner a contrato las unidades de voluntarios, había denunciado horas antes un ataque del Ejército regular a un campamento de su grupo, afirmación que el ente militar y el servicio de seguridad desmintieron enseguida, y anunció una marcha hacia Moscú, lo que le valió la apertura de un expediente penal por incitación a rebelión armada.El presidente Vladímir Putin, en un mensaje a la nación el 24 de junio, prometió responder con dureza a lo que calificó de puñalada en la espalada y traición motivada por ambiciones desmesuradas e intereses egoístas; traición contra el país, el pueblo y la causa común, por la cual que soldados y comandantes del grupo Wagner lucharon codo a codo con las unidades regulares.Se introdujo el régimen de operaciones antiterroristas en la capital y en la provincia de Moscú, por motivos de seguridad, y se establecieron restricciones en varias carreteras federales. Las provincias de Lípetsk y Vorónezh, así como las ciudades de Moscú y Rostov del Don, cancelaron los eventos multitudinarios que estaban programados.El 24 de junio por la noche trascendió que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, había mantenido por un acuerdo con Putin conversaciones con Prigozhin, y que el jefe de Wagner había aceptado detener el avance de su combatientes hacia Moscú para evitar derramamiento de sangre.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, anunció por su parte que Prigozhin podría trasladarse a Bielorrusia, bajo garantía personal de Putin, y que se abandonaría el caso penal contra él ni habría persecuciones contra sus seguidores. Aquellos combatientes de Wagner que no hayan participado en la marcha, según Peskov, podrán firmar contratos con el Ministerio de Defensa.

https://sputniknews.lat/20230625/rusia-moderniza-sus-bmp-3f-basandose-en-la-experiencia-de-la-operacion-militar-1140942011.html

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, comité nacional antiterrorista, 🌍 europa, moscú, 📰 intento de motín armado del grupo wagner