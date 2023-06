https://sputniknews.lat/20230627/detencion-de-87-marineros-rusos-por-kiev-puede-calificarse-de-toma-de-rehenes-dice-la-onu-1141001930.html

Detención de 87 marineros rusos por Kiev puede calificarse de toma de rehenes, dice la ONU

GINEBRA, SUIZA (Sputnik) — La detención por Ucrania de 87 marineros rusos en febrero de 2022 puede calificarse de toma de rehenes, informó la Oficina del Alto... 27.06.2023, Sputnik Mundo

El 24 de febrero de 2022, las tripulaciones de nueve barcos civiles rusos fueron detenidas por Ucrania y pasaron más de seis meses en plantas de reparación de buques en la ciudad de Izmaíl. Gracias a negociaciones entre Moscú y Kiev, en octubre pasado 72 marineros lograron regresar a la patria. La nota subraya que este caso merece una atención especial al tener en cuenta "la gran cantidad de personas detenidas arbitrariamente y las consecuencias graves, la muerte de un detenido". Las Fuerzas Armadas de Ucrania, continúa, prohibieron a los marineros el desembarque durante ocho meses, mientras la detención no fue explicada jurídicamente, ya que "a los marineros no les presentaron acusaciones penales y las autoridades ucranianas no presentaron bases jurídicas para la detención ni explicaron de otra manera su necesidad por razones de seguridad". Los marineros tampoco fueron informados de las causas de la detención y no pudieron impugnar su legalidad según el derecho humanitario internacional, precisa la publicación. Asimismo, Acnudh lamenta que las autoridades nacionales y locales rechazaran todas sus solicitudes de garantizar el acceso a los marineros sin dar explicaciones antes de su canje por prisioneros de guerra, aunque los marineros no pudieron considerarse como tales.

