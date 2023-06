https://sputniknews.lat/20230627/es-el-brics-una-salida-para-librarse-del-chantaje-de-occidente-1140990861.html

¿Es el BRICS una salida para librarse del chantaje de Occidente?

¿Es el BRICS una salida para librarse del chantaje de Occidente?

El enorme interés por el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), a pesar de las sanciones globales antirrusas, así como la lista de países que... 27.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-27T15:06+0000

2023-06-27T15:06+0000

2023-06-27T15:06+0000

brics

serbia

🌍 europa

💬 opinión y análisis

economía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e4/09/09/1092699451_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_fc70abbeccc2d7dbfed489bf277eeb5d.jpg

El analista serbio Branko Pavlovic explica que los países optan cada vez más por unirse a diversas alianzas en las que "Estados Unidos no está presente", y estas son eficaces. Según él, en esas uniones no hay lugar para el chantaje, ya que "las capacidades tecnológicas de las economías de China, Rusia e India hacen prácticamente inútil a Occidente". Pavlovic cree que si Occidente tiene ahora algunas ventajas tecnológicas, los países BRICS eliminarán esta brecha en cinco años como máximo.Como ejemplo del éxito de los BRICS, el experto cita un informe reciente del Nuevo Banco de Desarrollo, según el cual se concedieron más de 30.000 millones de dólares en préstamos para diversos proyectos en los países fundadores, mientras que hace solo unos años esa cantidad era de 3.000 millones.El economista serbio Mahmud Bushatlija declaró a Sputnik que el asunto de los BRICS debe considerarse en el contexto de los procesos que tienen lugar en el mercado mundial. "Es un hecho que desde principios de este siglo se ha hablado de la desdolarización. Se mencionó por primera vez cuando comenzaron las negociaciones entre Rusia, China y la India, y la primera tarea, que entonces también se registró en los documentos de los BRICS, es precisamente la desdolarización (...) El que ahora quiera acercarse a los BRICS debe saber que se encontrará en compañía de países que están retirando el dólar de uso. No se puede hacer completamente, porque Estados Unidos será una gran economía durante un tiempo desconocido, pero nunca volverá a ser la primera y única economía", afirmó el experto.Anteriormente, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, declaró que la cuestión de elegir entre la UE y los BRICS podría plantearse a la próxima generación de serbios. El líder serbio señaló que "Serbia está en el camino europeo", al tiempo que admitió que Bruselas no quiere a Belgrado como miembro de la comunidad.Pavlovic afirmó que Serbia debería pensar en un "acercamiento" a los BRICS. Según él, Belgrado necesita diversificarse para salir de la situación en la que 2/3 del comercio está ligado a la UE.Pavlovic cree que Serbia debería convertirse en miembro asociado de los BRICS para "sentarse en la misma sala con el nuevo mundo"."No hay que dudar. Si el presidente francés quería asistir a la cumbre de los BRICS, por qué no lo puede hacer Serbia, que mantiene relaciones mucho mejores con estos Estados y está comprometida con los principios de no alineamiento. La idea de coexistencia pacífica tiene su mejor expresión en los BRICS", señaló.Por su parte, Mahmud Bushatlija cree que el estatus de observador de Serbia en el BRICS será lo suficiente."Nuestro objetivo es cooperar con muchos Estados, porque ahora somos una colonia europea. Europa no nos necesita en la UE, porque eso implica igualdad, y entonces ya no podrán imponernos condiciones y abusar de nosotros, como está ocurriendo ahora. Necesitamos liberarnos de esto, encontrar otros mercados. Pero somos un Estado pequeño y siempre seremos pequeños para el BRICS. Tenemos que concentrarnos en el desarrollo de las relaciones bilaterales, podemos encontrar un lenguaje común con todos los miembros del BRICS, pero en el BRICS como asociación el estatus de observador es nuestro máximo", concluyó el analista.

https://sputniknews.lat/20230616/una-nueva-moneda-brics-podria-acelerar-la-desdolarizacion-de-la-economia-mundial--1140626219.html

serbia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brics, serbia, 🌍 europa, 💬 opinión y análisis