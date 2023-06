https://sputniknews.lat/20230627/la-perdida-de-selva-tropical-en-brasil-aumenta-15-en-2022-1141004719.html

La pérdida de selva tropical en Brasil aumenta 15% en 2022

MONTEVIDEO (Sputnik) — Los niveles de destrucción de la selva tropical en Brasil continúan creciendo y entre 2021-2022 el país suramericano registró un 15% de... 27.06.2023, Sputnik Mundo

"En Brasil, la tasa de pérdida de selva virgen aumentó un 15% de 2021 a 2022, con la gran mayoría en la Amazonía. La pérdida por razones no relacionadas con incendios, que en la Amazonía brasileña se debe mayormente a la deforestación por tala, alcanzó el mayor nivel desde 2005", según el informe de Global Forest Watch. De acuerdo a la gráfica presentada en el informe, Brasil perdió 1,43 millones de hectáreas de selva virgen por motivos no relacionados con incendios en 2022 y 0,34 millones de hectáreas por el fuego. En la Amazonía, la pérdida de selva no relacionada con el fuego fue de 330.919 hectáreas y de 27.531 hectáreas por incendios. Los estados occidentales de Amazonas y Acre tuvieron en 2022 los mayores niveles de pérdida de selva virgen registrados hasta la actualidad. El estado de Amazonas, donde se ubica la mitad de la selva virgen brasileña, casi que duplicó su tasa de pérdida de selva virgen en apenas tres años, argumentó la entidad en su informe. El factor determinante en la pérdida de selva virgen en esta parte de la Amazonía es la tala de árboles y limpieza de tierras a gran escala, posiblemente para pastoreo de ganado, a lo largo de autopistas. Varios territorios indígenas amenazados también perdieron selva virgen en niveles récord debido a invasiones de tierra por parte de la minería ilegal o la tala ilegal. El aumento del 15% ocurrió durante el último año de mandato del expresidente Jair Bolsonaro (derecha), cuyo Gobierno quitó algunas protecciones ambientales relacionadas con tierras indígenas y la selva a favor del agronegocio. Según el informe de Global Forest Watch, Brasil sigue siendo el país con mayor pérdida de selva virgen del mundo; en 2022 representó el 43% del total global. A principios de junio, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) informó que las alertas por deforestación en la Amazonía cayeron más de un 30% en los cinco primeros meses del año, es decir, desde que asumió la presidencia Luiz Inácio Lula da Silva (izquierda). El mandatario presentó semanas atrás un plan de combate a la deforestación que ya había puesto en marcha en 2004, durante su primer gobierno, y que dio buenos resultados con una reducción del 83% en la destrucción de la selva en menos de una década.

