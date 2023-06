AMLO confirma el secuestro de 14 policías en el sureste de México | Video

https://sputniknews.lat/20230628/amlo-confirma-el-secuestro-de-14-policias-en-el-sureste-de-mexico--video-1141044804.html

AMLO confirma el secuestro de 14 policías en el sureste de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó el secuestro de al menos 14 policías en Ocozocoautla, Chiapas, al sureste del país.

"Son trabajadores del penal de Ocozocoautla. Fueron secuestrados, estamos trabajando en eso y en otras investigaciones", detalló el mandatario en su conferencia de prensa matutina.López Obrador también subrayó que ni en este ni en otros casos habrá impunidad. "Que no piensen que es como antes, que pueden cometer delitos, que tienen a Genaro García Luna [exsecretario de Seguridad en México] o su equivalente que los va a proteger. Ya no hay agarraderas, [el Gobierno] no es cómplice de la delincuencia", aseveró.Sobre las posibles causas del secuestro, el mandatario dio a conocer que de acuerdo con las primeras pesquisas se trata de una confrontación entre grupos criminales.Durante las últimas horas, circuló en redes sociales un video donde presuntamente un grupo armado priva de libertad a los elementos policiacos de Ocozocoautla."Ahora es lo más común, pero no tienen por qué, ni en el caso de ellos mismos, hacer daño, menos a gente que cumple con su responsabilidad o que son ciudadanos inocentes", declaró el presidente. Ante el secuestro, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas desplegó un operativo para encontrar a las víctimas y detener a los responsables."De manera inmediata se estableció un operativo permanente por aire y por tierra con todas las Fuerzas Armadas para dar con el paradero de los compañeros privados de la libertad, realizando todas las acciones necesarias para encontrarlos y llevar a los responsables ante las autoridades competentes", se lee en el texto.

