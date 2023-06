https://sputniknews.lat/20230628/camino-al-balotaje-ni-torres-ni-arevalo-son-garantia-de-cambio-para-guatemala-1141041935.html

Camino al balotaje, "ni Torres ni Arévalo son garantía de cambio para Guatemala"

Camino al balotaje, "ni Torres ni Arévalo son garantía de cambio para Guatemala"

CIUDAD DE GUATEMALA (Sputnik) — El sorpresivo paso del diputado anticorrupción Bernardo Arévalo al balotaje presidencial de Guatemala, donde enfrentará a la... 28.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-28T14:31+0000

2023-06-28T14:31+0000

2023-06-28T14:31+0000

américa latina

guatemala

sandra torres

bernardo arévalo

política

elecciones presidenciales en guatemala (2023)

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/1c/1141042354_120:198:1200:805_1920x0_80_0_0_a688b6843f458e6b1a71ff0d5e6ed6ff.jpg

El también columnista destacó que, tal como estaba previsto, no hubo un ganador por mayoría absoluta en la primera vuelta electoral, celebrada el pasado 25 de junio, cuando la abstención superó el 40%. A su juicio, tal nivel abstencionismo y votos nulos evidenció "que ninguna de las personas candidateadas levantaba un programa que convenciera al electorado, pues ni siquiera la izquierda actual representa intereses genuinamente populares". Al respecto, consideró que el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) fue, quizás, la única opción presidencial que hablaba de algún cambio real, y "por eso mismo fue bloqueado por las estructuras gubernamentales a través de una artimaña legal". Igual, Colussi comentó a Sputnik que los resultados de las votaciones sorprendieron porque no fue el llamado "pacto de corruptos" el que abiertamente gana, como se esperaba de candidatos apoyados por alto empresariado o la embajada de Estados Unidos. "Zury Ríos de la coalición Valor-Unionista en principio, Edmont Mulet de Cabal luego, se suponía que Manuel Conde de Vamos, continuador del partido en el poder, podían pasar a una segunda vuelta, y el asombro está en que no sucedió", señaló el experto. En opinión de Colussi, ahora esas fuerzas apoyarán a Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), una candidata que calificó de derecha, pese a que alguna vez coqueteó con la socialdemocracia durante la presidencia de su entonces esposo Álvaro Colón (2008-2012), con políticas populistas y clientelares. En resumen, concluyó Colussi, tal como se apreció en las campañas electorales, centradas en buena medida en banalidades superficiales, no hay nada nuevo, más que capitalismo. "Quizá mejor administrado, pero no más que eso: no olvidar que el Congreso sigue en manos de los sectores políticos más mafiosos, de ultraderecha conservadora", acotó Colussi. Unos 9,4 millones de guatemaltecos estuvieron habilitados para votar este 25 de junio por el presidente y vicepresidente de la República, 160 diputados al Congreso, 340 alcaldes y 20 miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

https://sputniknews.lat/20230626/el-voto-nulo-gana-las-elecciones-presidenciales-en-guatemala-1140969221.html

guatemala

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

guatemala, sandra torres, bernardo arévalo, política, elecciones presidenciales en guatemala (2023), 💬 opinión y análisis